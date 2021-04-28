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國體大校長邱炳坤涉違反採購法緩起訴

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

台北地檢署。本報資料照片
台北地檢署。本報資料照片

時任射箭協會副理事長的國立體育大學校長邱炳坤，被控辦理4項採購案時，涉洩漏標案圖利2家廠商70萬元，檢調方偵辦期間，邱承承認犯行，台北地檢署今依違反政府採購法對邱處分緩起訴，須支付國庫80萬元處分金。

國體大校長的邱炳坤，曾是奧運射箭國手及國家隊教練，曾任多起國際賽事裁判，積極承辦亞洲射箭錦標賽等國際賽事，是我國射箭運動的重要推手

2017年至2018年間，邱炳坤分別外洩射箭國手赴阿根廷參加世界青年錦標賽的機票標案，體育署、國訓中心委託射箭協會承辦消耗性器材採購案等10多個標案內容，涉嫌安排投標廠商輪流得標，總標案金額約2000萬元。

檢方考量邱炳坤非公務員，不構成貪污治罪條例的圖利罪，不過他外洩由政府經費補助的採購案標案內容，已涉違反政府採購法，考量邱炳坤、協會承辦人及相關得標廠商均已認罪，同意給予緩起訴的自新機會。

除邱炳坤獲緩起訴之外，射箭協會陳姓承辦人、2家得標廠商及5名業者，也均獲得緩起訴，期限皆為2年，各須支付國庫5至30萬元不等的緩起訴處分金。

邱炳坤 體育 公務員

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