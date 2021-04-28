收廠商回扣控公司違法解雇 台塑高官打贏官司獲1006萬

台塑集團6年前遭檢舉集體收受太空包廠商回扣案，時任總管理處發包中心協理朱金池因此被解雇，但他認為公司解僱不合法，向南亞塑膠工業提告請求確認雙方僱傭關係存在，一審認為公司解雇合法；案件上訴，台灣高等法院今改判朱勝訴。 圖／聯合報系資料照片

台塑集團6年前遭檢舉集體收受太空包廠商回扣案，時任總管理處發包中心協理朱金池因此被解雇，但他認為公司解僱不合法，向南亞塑膠工業提告請求確認雙方僱傭關係存在，公司應按月支付薪水、年終獎金等，一審認為公司解雇合法，但應給付朱退休金564萬餘元；案件上訴，台灣高等法院今改判朱勝訴，確認雙方僱傭關係自2015年7月23日至2020年9月17日間存在，南亞塑膠應給付朱薪資、年終獎金1006萬餘元，可上訴。

掌控採購大權的朱金池、台塑前總經理林振榮等人被檢舉利用採購太空包時，向廠商收回扣，當時剛上任的台塑集團總管理處總經理王瑞瑜決定親自督軍肅貪。檢方調查認為，被告確實有拿回扣，但無法證明太空包為劣質品，且廠商是以最低價得標，台塑未因此致生損害，與證交法背信罪構成要件不符，處分朱等人不起訴。

朱提民事訴訟主張，他自1965年開始任職於南亞塑膠公司，擔任台塑企業總管理處中心經理室協理，每月薪水12萬餘元，且每年有受領主管獎勵金、年終獎金。

他認為，南亞塑膠以他收受賄款、違反工作規則為由，2015年7月23日被公司免職解雇，但他沒有收賄，公司解僱不合法；朱一審審理時要求在公司讓他復職之前，每月給付12萬餘元薪水、按年給付200萬勤勉獎金、75萬餘元年終獎金。縱使認定公司解僱有理由，他也已經符合自請退休條件，公司應付564萬餘元退休金、532萬餘元主管退休獎金。

一審認為，雖案件經檢方調查後處分不起訴，但檢方認定朱有收賄事實，只是因沒有證據證明公司因此受損害，不符證交法構成要件才不起訴，故公司解雇有理；朱被解雇時已64歲，服務年資滿47年，已達到勞基法規定自請退休的條件，雖然朱違反工作規則情節重大遭解僱，但依法仍可以請求退休金，故判南亞塑膠應給付朱564萬餘元退休金。

案件上訴，朱撤銷退休金的請求，另要求雙方僱傭關係自2015年7月23日至2020年9月17日間存在，南亞塑膠應給付薪資764萬餘元、1200萬元主管獎勵金、367萬餘元萬餘元年終獎金等。

高院認為，朱否認收賄，且南亞塑膠舉證不足；南亞塑膠未命令朱年滿65歲退休，因此朱申請2020年9月17日年滿70歲退休，認定雙方僱傭關係應延續至2020年9月17日。

判決指出，南亞塑膠2015年7月23日將朱免職後，拒絕朱繼續提供勞務，朱沒有補服勞務的義務，南亞塑膠仍應給付薪資；又朱2014年度已經提供全年勞務，南亞塑膠未證明他該年度執行職務有違失；再者，年終獎金是按該年度員工實際工作月數比例計算，最終認定南亞塑膠應給付朱薪資、年終獎金、主管獎勵金等共1006萬餘元。