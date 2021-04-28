紅火案更二審無罪！辜仲諒：盼爭議不要持續下去

中信金控前副董事長辜仲諒被控紅火案纏訟15年，一審依證券交易法、銀行法背信罪判辜9年徒刑，經最高法院二度發回更審，台灣高等法院更二審今逆轉改判辜無罪，檢方可上訴。辜仲諒透過律師發聲明指出，期盼爭議不要持續下去。

聲明指出，感謝高等法院合議庭法官仔細調查、審理這件十分複雜的案件，並於詳細查證後，確認辜等3人並沒有犯罪，而還他們一個清白。

聲明指出，辜深信包括他自己和涉案同仁都沒有做過任何傷害中國信託的違法行為，這也是當初他勇於返台投案的初衷；過往超過10年以上的纏訟，有部分因素是因審檢辯各方的法律見解不同所導致。最高法院已釐清該等法律適用的爭議，高等法院也是依據這種見解作成無罪判決，深切期盼這種爭議不需要再持續下去。