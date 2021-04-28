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纏訟15年！辜仲諒紅火案更二審獲判無罪 中信金：實現公平正義
中信金控前副董事長辜仲諒被控紅火案，高等法院更二審今逆轉改判辜無罪，檢方可上訴。中信金今回應，尊重台灣高等法院於今日所宣示之紅火案判決結果，對於司法單位釐清事實真相，讓相關當事人重獲清白，進而實現公平正義與落實人權保障，敬表感佩。
辜仲諒被控紅火案纏訟15年，一審依證券交易法、銀行法背信罪判辜9年徒刑，經最高法院二度發回更審，台灣高等法院更二審今逆轉改判辜無罪，檢方可上訴。
中信金今回應，尊重台灣高等法院於今日所宣示之紅火案判決結果，對於司法單位釐清事實真相，讓相關當事人重獲清白，進而實現公平正義與落實人權保障，敬表感佩。
紅火案起因於2004年當時的總統陳水扁推動二次金改，中信金預計入股兆豐金，辜仲諒當時擔任中信金副董事長，與當時的財務長張明田、法務長鄧彥敦、財務副總林祥曦等人，經由子公司紅火公司贖回公司債，金管會在2006年接獲檢舉，指辜仲諒等人涉嫌在處理連結兆豐金股價結構債交易有弊端，金管會調查後，裁罰中信金1000萬元，並交由檢方偵辦。辜仲諒當年辭去中信銀董事長一職，並避走日本2年，2008年才返台，返台後至今積極投身公益。
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