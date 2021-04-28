纏訟15年！辜仲諒紅火案更二審獲判無罪　中信金：實現公平正義

中信金控前副董事長辜仲諒被控紅火案，高等法院更二審今逆轉改判辜無罪，檢方可上訴。中信金今回應，尊重台灣高等法院於今日所宣示之紅火案判決結果，對於司法單位釐清事實真相，讓相關當事人重獲清白，進而實現公平正義與落實人權保障，敬表感佩。

辜仲諒被控紅火案纏訟15年，一審依證券交易法、銀行法背信罪判辜9年徒刑，經最高法院二度發回更審，台灣高等法院更二審今逆轉改判辜無罪，檢方可上訴。

中信金今回應，尊重台灣高等法院於今日所宣示之紅火案判決結果，對於司法單位釐清事實真相，讓相關當事人重獲清白，進而實現公平正義與落實人權保障，敬表感佩。