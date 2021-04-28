新黨「共諜案」 王炳忠、侯漢廷5人全獲判無罪

新黨發言人王炳忠、新思維中心主任侯漢廷、文宣委員會副主任委員林明正及王炳忠父親王進步，被控與陸生周泓旭在台發展組織涉共諜案，5人違反國安法，台北地院開庭，檢辯交鋒不斷，程序爭執四射，合議庭今天宣判，王炳忠5人全部無罪。可上訴。

新黨案被告自偵查中被限制出境，僅侯漢廷因台北市議員職務有出國考察必要，向法官聲請短暫解禁獲准；檢方認新黨違反國安法，事涉國家機密，主張不公開審理，不過，王炳忠說檢方「心中有鬼」，法官裁定公開審理。

審理期間，王炳忠等全部否認犯罪，周泓旭一度出招，認違反國安法「被害人」是全體中華民國國民，聲請也是國民的法官迴避、暫停庭期，在審理程序上設下障礙，後被裁定駁回，案件繼續。

此外，檢察官舉證王炳忠等人的犯罪證據，來源是周泓旭遭扣案的電腦，王炳忠等質疑證據能力、證據力，聲請傳喚調查局鑑識科學處調查官李坤駿作證。

李坤駿證稱，新黨案是由調查局內部交辦，證物鑑識、啟封都有紀錄，只是沒有載明於鑑定報告中；李證稱，他處理的案子很多，被交辦還原舊電磁紀錄時是以清單「星火燎原」等關鍵字去搜尋扣案電腦內的資料。

王炳忠辯無罪，表示全案從頭到尾就是極盡羅織、扭曲正當的兩岸交流，並踐踏人民思想結社自由；「新中華兒女學會」等團體是新黨為發揚理念推動的組織，與中共毫無關聯，強調主張和平統一本是新黨的主張。

侯漢廷不認罪，他稱，檢調人員已承認起訴書中沒有國家機密，更無法具體指出什麼樣的資料屬於機密。

林明正說，檢察官起訴後，還稱論告時要再確認卷證，看看是否還有其他部分涉及機密事項，搞不懂檢察官還要看什麼，否認違反國安法。

王進步也稱沒有犯罪。他說，他生在這裡，住在這裡，是一個老實人，何德何能危害國家安全，不知道為何扯上國安法的案子，另批檢察官是東扯西扯、黑白不分「簡直竹篙逗菜刀！」

公訴檢察官論告時，指有8名軍人與新黨王炳忠聯絡，王炳忠的律師徐履冰說，檢調故意把案子搞得很神秘，一一陳述軍職人員與新黨人員本是舊識，不構成發展組織違法要件。

徐履冰說，軍職人員蘇茂賢、羅約翰、丁文皇、邱裕宏早在2004年、2005年就認識林明正、侯漢廷，王世璋因為政大送花事件聯絡過林明正，傅至豪、張道恆因佩服侯漢廷幫警務人員打氣而聯絡侯，彭品翰是因官校聚餐偶遇新黨人士。

徐履冰說，周泓旭2011年時是大學生，2012年來台念書，廿歲出頭的年輕人竟然可以來台從事如此敏感、機密的情報工作，這樣的故事只有檢察官會信。

台北地檢署指控，2014年5月周泓旭結識王炳忠、林明正、侯漢廷，同年12月受中共國台辦政黨局崔姓副處長、上海市對外聯絡辦公室趙姓官員指示共組「新中華兒女學會4人核心決策小組」、「星火秘密小組」在台發展組織。

檢方控，王炳忠等以「燎原新聞網」、「新中華兒女學會」、「台大中華復興社」社團組織為掩護，藉由舉辦活動、營隊、設立網站、經營網路社群建立接觸管道，從中物色吸收現、退役軍人、青年、學生等階層人士，連同王炳忠父親王進步全依國安法起訴。