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中壢警盤查惹議　警署長承諾管考異議案件

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

立法院司法法制委員會今天邀請警政署長陳家欽，對近期警察多起執法爭議侵害人權事件進行專題報告，立委邱顯智對警署提出訂定分局長指引教案、管考異議案件、統計追縱妨害公務案件等要求，以避免警民糾紛再度發生，陳家欽聽完表示認同，承諾將配合改進。

邱顯智說，警政署對於警方執行臨檢訂有詳細的作業程序，但都是對於基層員警所訂定的規定，應針對地方分局長訂定規定，讓分局長面對警察職權行使法第6條第1項第6款及同款第2項時，能有指引或教案，他們才能知道什麼地方可以指定，進行臨檢盤查，「總不能全台灣都治安熱點」，這樣將來才比較不會有爭議。

另，民眾接受盤查時，依警職法第29條規定可提出異議，警政署應針對這些異議做系統性地追蹤管考，如果經管考後發現某類案件異議次數和法院駁回次數都比較多，警政署就可以反過來要求員警特別注意這類案件，

員警執勤應攜帶異議單，若遭遇民眾提出異議，才不會又要呼叫其他員警送異議單到現場，然後又一堆警察圍著一個人，民眾當然會覺得警察是以人身自由的方式拘束自己。

針對妨害公務、侮辱公務員的部分，警政署應統計近年警察移送侮辱公務員案，究竟有多少件是因盤查而起的，就像中壢女教師案，盤查已經發生大家認為有疑義的情況，還把人移送，問題當然會更嚴重；人都會犯錯，當下取得民眾的諒解，也是一種做法。

對此，陳家欽說，針對盤查指定地點部分，將會為分局長訂定指引，異議案件的確需要進行管考，可以知道員警執法有什麼問題，至於妨害公務移送案件部分，之前是有統計，但未追蹤檢討，經立委提醒，日後將會改進。

立委邱顯智今天對警政署提出3項要求，避免嚴重的警民糾紛再度發生。記者李隆揆／攝影
立委邱顯智今天對警政署提出3項要求，避免嚴重的警民糾紛再度發生。記者李隆揆／攝影

警察 妨害公務 陳家欽

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