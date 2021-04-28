桃園老師遭扣9小時 資深分局長：不符合發動盤查要件

桃園市音樂老師詹慧玲日前拒絕中壢警方盤查，被壓制上銬帶回派出所，失去人身自由長達9小時，除控當事葉姓員警妨害自由、傷害，還要求中壢分局長公開道歉下台。桃園1名資深分局長指出，帶回派出所當下若有幹部關心案情，或可避免不必要誤會。

詹慧玲22日遭中壢分局興國派出所葉姓員警盤查，由於拒絕查證，被依妨害公務罪嫌壓制、逮捕並拘留9小時。詹事後在臉書以「粗暴」譴責警方，更對員警提告強制、傷害、性騷擾等罪，而中壢警方不公布全程錄像，疑似包庇，也要求分局長陳錦坤公開道歉並下台。

桃園1名擁有20餘年資歷的分局長指出，自己過去擔任所長時，只要有犯嫌被帶回所內拘留，幹部如所長、副所長一定要主動關心案情，瞭解拘留原因跟事發原委，若屬誤會就可盡快釐清，減少不必要爭議。

分局長看完流出錄像表示，現有片段中女老師的行為並不符合員警發動盤查的法定要件，當事員警更不應以現行犯的態度對待她，員警執法上確實逾越常情，然而就算因誤帶回派出所拘留，所長、副所長等幹部若能加以把關，確保不是「抓錯人」，可避免誤會加深。