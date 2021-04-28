口湖鄉長林哲凌爆貪瀆昨搜索 法院今午裁定收押禁見

中央政府2016年開始推動前瞻基礎建設計畫綠能建設，實踐「2025綠能發電佔比2成」政策目標，不過雲林縣口湖鄉長林哲凌卻爆出貪瀆，檢調組成專案小組，昨至鄉公所及相關人員住處等22處搜索，並將相關證物、資料連人一併帶回調查；檢方訊後認為林及土地開發商黃女犯罪嫌疑重大，且有串證之虞，向雲林地院聲請羈押，今天中午獲准，另一名代林藏匿款項的陳女則以5萬元交保。

雲林地檢署檢察官黃立夫指揮法務部調查局航業調查處、台中市調查處、雲林縣調查站及中部地區機動工作站組成專案小組，偵辦雲林縣口湖鄉長林哲凌等人違反貪汙治罪條例等案件。

雲林地檢署主任檢察官江金星指出，林哲凌從2019年10月開始，利用地方居民、養殖業者對民間綠能業者發起圍場堵路的陳情抗爭機會，夥同土地開發商黃姓女子等人仲介，以「廠商對廠商」方式向申設漁電、農牧共生的太陽能光電系統業者，分別收取350、400萬元不等賄款，居中處理地方陳抗事件、土地糾紛及取得等。

所得款項後由林哲凌的另名友人陳姓女子作為人頭帳戶，存入非林本人持有的金融帳戶中，並以購買外匯、股票、黃金等方式隱匿。

專案小組昨天發動傳喚、搜索及扣押等偵查作為，查扣相關帳戶及2條黃金、重量各1公斤，合計總資產約1400多萬元，與其鄉長職務收入明顯不相當，同時帶回9人偵訊。

檢方訊後認為其中林、黃、陳等3人涉嫌貪汙治罪條例收受賄賂、公務員財產來源不明及洗錢防制法洗錢等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有逃亡或勾串共犯、證人及湮滅證據之虞向法院聲請羈押，林、黃收押禁見，陳則交保。