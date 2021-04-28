辜仲諒紅火案更二審獲判無罪！法院判決四大理由曝光

中信金控前副董事長辜仲諒被控紅火案纏訟15年，一審依證券交易法、銀行法背信罪判辜9年徒刑，經最高法院二度發回更審，台灣高等法院更二審今逆轉改判辜無罪，檢方可上訴；時任中信金控財務長張明田、時任中信金控投資處副處長林祥曦被控銀行背信，更二審也判無罪。

高院指出，除辜仲諒被訴銀行背信、證交背信、間接操縱股價，張明田、林祥曦被訴銀行背信、證交背信、普通背信部分，其餘辜仲諒等人被指控犯行均已無罪確定，不在更二審審理範圍。

檢方起訴，辜仲諒被控與張明田、林祥曦等人共謀利用中信銀行向巴克萊銀行買進美金3億9000萬元的連結兆豐金股票的結構債，再將結構債賣給妹婿陳俊哲在香港成立資本額僅1美元的紅火公司。

檢方指出，辜仲諒等人同時以中信金控向金管會申請轉投資兆豐金控獲准，透過放出利多消息、大量買進兆豐金控股票，使兆豐金控股票上漲；紅火公司藉機向巴克萊銀行贖回結構債，使紅火獲得美金3047萬餘元的差額利益，損害中信金控利益。

高院更二審認為，依照卷證資料可證明辜仲諒等人確實將結構債賣給紅火公司，但審理後認為3人沒有構成銀行背信罪；理由其一是紅火、中信銀行、中信金控屬於不同法人，中信銀行以當時公平市價出售結構債給紅火公司後，紅火便擁有結構債，之後贖回結構債獲利，不能以此認定獲利應歸屬於中信銀或中信金控所有，中信銀、中信金控沒有獲利也不得認為是損害。

其二，財產損害是構成背信罪基本因素，包括積極財產損害、應增加而未增加的利益；紅火贖回結構債的差額獲利來自於兆豐金控股價上漲，而兆豐金控股價上漲是因中信金控轉投資兆豐金控的新聞報導、公開資訊，和中信金控大量買入兆豐金控股票所致，但無論辜仲諒等人決定持有、贖回或出售結構債給第三人，中信銀行都無法賺取差額利益，且極有可能蒙受更重大損失。

其三，辜仲諒等3人無論是違背職務處理結構債，或不違背職務出售結構債給紅火公司，也無法認定讓中信銀行受有損害。再者，兆豐金控股價是中信金控轉投資、大量買進股票而上漲，此是事後觀察得知，但若以事前觀點來看，股市行情瞬息萬變，影響兆豐金控股價，不一定只有中信金控轉投資一事，檢方也沒有認為辜仲諒有連續高買低賣、相對成交的犯行，且3人被訴相對委託、操縱股價部分都已無罪確定，更難證明3人出售結構債時，有為自己或紅火公司不法利益的意圖。