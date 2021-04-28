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乾兒、乾弟洗劫貴婦乾媽千萬財物 「鴨王」認錯 母子重修舊好仍起訴

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

高雄張姓醫美貴婦認施姓男子當乾兒子同居，去年11月兩人感情丕變，施男竟與張婦張姓乾弟合謀，將張女家中價值3000萬現金、珠寶洗劫一空，雖然張婦失去財物全數尋回，但不甘施男稱是「被包養」，一度拍片反駁施男長得像「虱目魚頭」，撇清包養疑雲；不過，兩人雖然鬧得風風雨雨，最後張婦仍選擇原諒施男，兩人重修舊好，但竊盜屬公訴罪，高雄地檢署偵結後還是將施男、張男起訴。

檢方調查，31歲施男認識張姓貴婦後，兩人從去年6月起同居在鼓山區某豪宅大樓，但11月間兩人感情生變，施男於是趁著張婦打開家中保險箱時偷記密碼，去年11月28日見張婦外出，聯手張婦的張姓乾弟，將張婦家中4座保險箱內1100萬現金、6萬美金、5萬人民幣、8公斤黃金、名牌手錶、寶石鑽戒等物搜刮一空。

施男搬空財物後，由母親和張男接應離開豪宅，後來兩人朋分贓物，張男分得91萬元、1公斤黃金條、勞力士口表、鑽戒等物；施男搜刮貴婦後，29日凌晨繼續盜刷張婦信用卡，網購音響、名牌衣服、鞋包狂刷近43萬。張婦直到案發1個月後，才發現家中財物被洗劫一空，趕緊報警處理。

今年1月3日，不甘人財兩失的張姓貴婦，在臉書「爆廢二社」發文，稱被好心收留的乾兒子潛入家中偷走近3千萬元財物，警方當天就逮捕施男，查獲遭竊的現金1292萬元，至於黃金等物，施則是在得手後，到銀樓重新融製成6條黃金條，鑽戒、珠寶等物則藏在母親家中衣櫃中，另在張男家中查獲朋分到的贓物。

但施男落網後堅決否認行竊，像檢警炫耀他曾在中國男模店工作，是相當有名的「鴨王」，現金、黃金都是他親手賺來，去年認識張婦後，兩人同居每月還能領30至50萬元「包養金」。

但施男「包養說」引起熱議，張婦臉書一度被求包養留言灌爆「阿姨我不想努力了」。後來張婦氣得在臉書拍片反駁，稱施男長得像「虱目魚頭」，「長這樣怎麼當鴨啦」、「我臭掉了我」、「一塊白布硬要給我染黑..我死了我」。

張婦還嗆「如果既然是要給錢，要養小狼狗，為什麼不找身材好一點，臉漂亮一點、帥一點，為什麼我要給一個『虱目魚頭』錢啊，一起床看到他一點奮鬥的意志力都沒有，這樣我怎麼賺錢啊，莫名其妙」。

後來施男改口坦承竊盜犯行，張婦見財物失而復得，領回所有財物後原諒施男行為，不再追究施男背叛行為，兩人重修舊好，但施男竊盜事實明確，且屬於公訴罪，因此高雄地檢署偵結後，依竊盜罪嫌將施男、張男起訴。

張姓婦人的張姓乾弟，與施男合夥洗劫張姓貴婦，兩人雙雙被依竊盜罪起訴。圖／報系資料照
張姓婦人的張姓乾弟，與施男合夥洗劫張姓貴婦，兩人雙雙被依竊盜罪起訴。圖／報系資料照
張姓貴婦遭到乾兒子背叛財物還遭洗劫，但最後施男認錯換得張婦原諒。圖／報系資料照
張姓貴婦遭到乾兒子背叛財物還遭洗劫，但最後施男認錯換得張婦原諒。圖／報系資料照
施姓男子因為背叛貴婦乾媽洗劫張婦3千萬，最後因認錯道歉，又與乾媽重修舊好。圖／報系資料照
施姓男子因為背叛貴婦乾媽洗劫張婦3千萬，最後因認錯道歉，又與乾媽重修舊好。圖／報系資料照
施姓男子因為背叛貴婦乾媽，反而遭張婦拍片反駁稱長得像「虱目魚頭」撇包養疑雲。圖／報系資料照
施姓男子因為背叛貴婦乾媽，反而遭張婦拍片反駁稱長得像「虱目魚頭」撇包養疑雲。圖／報系資料照

包養 貴婦 竊盜

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