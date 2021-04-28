超悍正宮強押小三至公墓徒手毆打 強逼半裸罰站半小時
南投縣一名白姓婦人認為丈夫與廖姓女子有染，竟半夜將廖強押至公墓毆打，期間還脫掉廖女上衣及內衣，限制其行動約半小時才放人；之後，廖驗傷提告又和解，撤銷傷害告訴；南投地院法官認為，白女坦承犯行又具悔意，以妨害自由罪判處拘役50日，得易科罰金5萬元，緩刑2年，並應向公庫支付1萬元。
根據判決書，白姓婦人認為丈夫與廖姓女子有不正當關係，因她也認識廖女，不滿她竟當小三介入其婚姻，去年11月某天深夜11時許騎車去廖女家，將她叫出來後拉扯其頭髮，並強押上機車載往投89線力行產業道路旁一處公墓，之後就在公墓區徒手毆打她。
只不過，白姓婦人打罵廖女仍未消氣，因此動手脫拉其上衣，還扯掉內衣，廖就赤裸著上半身站在公墓約30分鐘，白女等到白心情平復才放人；廖女返家後因不甘受辱到醫院驗傷，並至警所控告白姓婦人傷害、妨害自由等罪，白女到案後對犯行坦承不諱，懊悔一時氣憤衝動，最後仍被法辦，近期判決結果出爐。
南投地方法院表示，白女徒手毆打致廖女受傷涉犯傷害罪嫌，但雙方已和解，廖因此撤回告訴，由檢察官為不起訴處分；但，白女強脫他人衣物涉犯剝奪他人行動自由罪，在法庭上她對犯行坦承不諱，且深具悔意，判拘役50日，得易科罰金5萬元，緩刑2年，並應向公庫支付1萬元。
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