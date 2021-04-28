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男大生引誘14歲少女拍17張裸照 道歉和解換緩刑

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

楊姓男大生，去年聲音交友軟體「音覓」認識14歲少女，事後加LINE聯繫，引誘少女在家自拍裸露胸部、性器官等猥褻照片，傳給楊男觀賞。士林地方法院認定，楊犯引誘使少年製造猥褻行為電子訊號罪，處1年8月徒刑，緩刑3年，緩刑期間保護管束並提供40小時義務勞務、接受法治教育3場。

判決指出，楊男仍在大學就讀，去年透過交友軟體音覓，認識少女後，明知她未成年，互換LINE聯繫，去年2月11日至3月間，用訊息引導少女自拍裸照，包含露出內褲、胸部、性器官等，客觀上足以刺激、滿足性慾的猥褻照片17張。

全案在少女母親發現LINE對話後報案提告。楊男到案後，坦承犯行，且認錯和家屬和解賠償。

法院審酌，楊男明知少女未成年，竟引誘少女拍裸照供他觀賞，滿足個人私慾，影響少女身心健全發展，考量楊坦承犯行且和解付賠償金等，依照刑法59條減刑，並給予緩刑機會。

全案依照引誘使少年製造猥褻行為電子訊號罪，處1年8月徒刑，緩刑3年，緩刑期間保護管束，提供40小時義務勞務，並接受法治教育3場。可上訴。

圖為示意圖，非新聞當事人。圖／本報資料照片
圖為示意圖，非新聞當事人。圖／本報資料照片

猥褻 LINE 未成年

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