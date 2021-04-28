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中崙所長湮滅證據？徐國勇：符公務員記二大過免職條件
台北市松山警分局遭黑衣人闖進叫囂、毀壞電腦，相關影像竟遭人為刪除。對於刪除影像嫌疑最大的中崙所所長，內政部長徐國勇今表示，應符合「公務人員考績法」中，一次記二大過免職的條件。
立法院今邀請徐國勇就「建築物公設合理化、透明化及建物登記簿謄本、實價登錄系統揭露事項配合改善作為」進行專題報告，並備質詢。
民進黨立委管碧玲在質詢時表示，中崙所長的行為，是保護黑衣人、保護黑道，甚至湮滅證據，又對外說謊，她問徐國勇，這樣的行為是否符合公務人員考績法第12條，一次記二大過，免職的條件，「違抗政府重大政令，或嚴重傷害政府信譽，有確實證據者」？
徐國勇表示，顯然所長的行為，大家都沒有辦法苟同，以現有還原的資料來看，他不但說謊、欺騙長官，自己還違法，而且是極為嚴重的違法。徐國勇並表示，其實已經符合一次記二大過的免職條件。
管碧玲則要求徐國勇，應責令警政署簽辦，開考績會。徐國勇則回答，會讓警政署來處理，他會跟警政署提及立委的意見，徐國勇也重申，他昨天已對警政署做出三個指示，包括行政責任、刑事責任的處理，以及繼續調查。
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