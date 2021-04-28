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影／火鍋大亨夫妻檔吸金遭通緝 缺錢變詐保戶露餡落網

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

捌圓餐飲集團黃姓負責人去年間遭控，積欠員工薪水、假冒出資證明向投資人吸金4000萬，全案在檢方偵辦期間，黃與妻子人間蒸發，去年底刑事局中打獲報，黃姓夫妻涉利用人頭，向多家保險公司，以旅平險、寵物險詐保，涉詐保單60多張，約300多萬，其中40萬已出險，專案小組21日收網，帶回黃姓夫妻等涉案5人，全案依詐欺、偽造文書罪送辦，因黃已遭多個法院、地檢通緝，直接解送歸案。

捌圓火鍋集團黃姓負責人（38歲）與其蕭姓妻子（33歲）在去年間鬧出欠薪、假冒出資證明吸金等風波，黃遭台北地院聲押獲准，但羈押期滿後，檢方尚未偵結起訴，黃獲釋後，與妻子一起人間蒸發，不知去向，不過去年底時，刑事局中打第一隊接獲金融法制暨犯罪防制中心通報，黃姓夫妻疑利用人頭，向11家保險公司申辦旅平險、寵物險。

多家保險公司發現，黃姓夫妻使用的人頭保戶，「怎麼都是重複這幾個」，而且一般國內旅遊，同時向多家保險公司投保旅平險的案例，比較少見，請領出險的時間又很接近，因而起疑，不過部分保單已出險，讓黃姓夫妻領走40萬。

刑事局中打一隊獲報後，與嘉義市刑大科偵隊、基隆市第二警分局等單位，共組專案小組，並報請基隆地檢署檢察官指揮偵辦後，經連月偵搜，發現黃姓夫妻以人頭向多家保險公司申辦旅平險、寵物險，事後再偽造診斷證明等不實紀錄，向保險公司請領3萬至5萬保險金，黃姓夫妻偽造60多張不實保單，部分因保險公司察覺有異，暫停給付程序。

專案小組在21日收網，在新北市淡水區、基隆市安樂區等地，帶回涉案黃姓夫妻等5人，並查扣現金346萬、偽造醫院、醫生印鑑、偽造身分證半成品、手機、點鈔機等贓證物，另外還發現，黃姓夫妻疑利用發票機，要開立不實發票，詐領統一發票獎金，甚至黃妻還有一本筆記本，上面寫有疑似要向投資人誆騙的話術腳本等，都一併被專案人員查扣。

黃姓夫妻在警詢時，承認涉案。黃辯稱，因為缺錢，所以自己想到用這種方式，詐領保險金，以作為跑路時的生活費。

全案警詢後，依詐欺、偽造文書罪，移送基隆地檢署後，黃因遭新北、台北、高雄等地院、地檢通緝，依法解送歸案，另外檢方命黃妻限制住居，其餘涉案人頭請回。

刑事局中打一隊查獲黃姓夫妻涉嫌利用人頭，投保旅平險、寵物險後詐保，全案21日收網，分別在新北市淡水區、基隆市安樂區帶回黃姓夫妻等5人。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打一隊查獲黃姓夫妻涉嫌利用人頭，投保旅平險、寵物險後詐保，全案21日收網，分別在新北市淡水區、基隆市安樂區帶回黃姓夫妻等5人。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打一隊查獲黃姓夫妻涉嫌利用人頭，投保旅平險、寵物險後詐保，全案收網後，查扣現金346萬、手機、偽造身分證件等贓證物。記者陳宏睿／攝影
刑事局中打一隊查獲黃姓夫妻涉嫌利用人頭，投保旅平險、寵物險後詐保，全案收網後，查扣現金346萬、手機、偽造身分證件等贓證物。記者陳宏睿／攝影
刑事局中打一隊查獲黃姓夫妻涉嫌利用人頭，投保旅平險、寵物險後詐保，全案21日收網，帶回黃姓夫妻等5人。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打一隊查獲黃姓夫妻涉嫌利用人頭，投保旅平險、寵物險後詐保，全案21日收網，帶回黃姓夫妻等5人。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打一隊查獲黃姓夫妻涉嫌利用人頭，投保旅平險、寵物險後詐保，全案收網後，查扣現金346萬、手機、偽造身分證件等贓證物。記者陳宏睿／攝影
刑事局中打一隊查獲黃姓夫妻涉嫌利用人頭，投保旅平險、寵物險後詐保，全案收網後，查扣現金346萬、手機、偽造身分證件等贓證物。記者陳宏睿／攝影
刑事局中打一隊查獲黃姓夫妻涉嫌利用人頭，投保旅平險、寵物險後詐保，全案收網後，查扣現金346萬、手機、偽造身分證件等贓證物。記者陳宏睿／攝影
刑事局中打一隊查獲黃姓夫妻涉嫌利用人頭，投保旅平險、寵物險後詐保，全案收網後，查扣現金346萬、手機、偽造身分證件等贓證物。記者陳宏睿／攝影
刑事局中打一隊查獲黃姓夫妻涉嫌利用人頭，投保旅平險、寵物險後詐保，全案收網後，查扣現金346萬、手機、偽造身分證件、偽造醫療紀錄等贓證物。記者陳宏睿／攝影
刑事局中打一隊查獲黃姓夫妻涉嫌利用人頭，投保旅平險、寵物險後詐保，全案收網後，查扣現金346萬、手機、偽造身分證件、偽造醫療紀錄等贓證物。記者陳宏睿／攝影

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