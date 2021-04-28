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酸公民老師「螺紋保險套」 館長二審仍判拘役20日

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

成吉思汗健身俱樂部負責人「館長」陳之漢直播時指網紅公民老師羅文是「螺紋保險套」，並口出穢言，羅提告公然侮辱，一審認為館長有罪，判拘役20日，得易科罰金；台灣高等法院今駁回上訴，館長仍被判拘役20日，得易科罰金2萬元確定。

「羅文」本名羅碩文，是公民老師，與館長在網上因政治問題互嗆；羅文於2019年7月9日發影片批評館長是「新民粹型領袖」等，館長同年9月4日在直播平台回擊，嗆羅「關於這個螺紋保險套真是幹XX老XX的雜碎」、「螺紋保險套就是個雜碎」、「羅文我幹XX老XX勒」、「羅文我幹破恁叨」，羅提告。

檢方勘驗影片，發現館長是針對羅文影片回應，謾罵用詞「螺紋」保險套，和與羅的網路暱稱「羅文」同音，依公然侮辱罪起訴館長；台北地方法院一審認為，館長稱不滿羅文在Youtube頻道對他的評述，本於發洩情緒的動機，對羅文人身攻訐，而不以理性方式透過平台彼此對話、探討對社會議題的不同意見，辱人已達到貶損羅文名譽、尊嚴的程度，也造成羅文心理上的難堪、不快。

一審判決指出，館長最終勇於認錯，當庭表示自己確實責無旁貸，並願深切檢討自己，避免以後因過度情緒作用而再度觸法，有悔悟態度；雖館長未與羅文成立調解，但事發後曾多次請律師出面與羅洽談求償事宜，並非毫無彌補損害之意。

一審也認為，判刑是期待館長能反躬自省、謹言慎行，深切權衡對公眾發言的影響層面，切莫再逞一時之氣，任意採取攻訐他人的言論；案經上訴，高院今宣判。

館長陳之漢。圖／聯合報系資料照片
館長陳之漢。圖／聯合報系資料照片

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