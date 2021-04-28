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逆轉！紅火案更二審宣判 辜仲諒一審判9年 今獲判無罪

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逆轉！紅火案更二審宣判 辜仲諒一審判9年 今獲判無罪

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

中信金控前副董事長辜仲諒被控紅火案纏訟十五年，經最高法院二度發回更審，台灣高等法院更二審今逆轉判辜仲諒無罪，時任中信金控財務長張明田、時任中信金控財務副總林祥曦更二審也均判無罪，檢方可上訴。

檢方起訴認為，政府2004年推動二次金改，中信金控欲插旗兆豐金控，辜仲諒被控與張明田、林祥曦、時任中信金控遵法主管鄧彥敦等人共謀，由中信銀行向巴克萊銀行買進連結兆豐金股票的結構債。

辜仲諒透過妹婿陳俊哲在香港成立資本額僅1美元的紅火公司，未經中信銀董事會同意，直接批示將結構債轉賣紅火公司；紅火只付5%的價金，就取得中信銀巨額財產，再向巴克萊銀行贖回結構債；辜仲諒等人使紅火因贖回結構債獲利美金3047萬餘元，而損害中信金控利益。

台北地方法院一審2010年10月依證券交易法、銀行法背信罪判辜仲諒9年徒刑；高院二審改判辜仲諒9年8月徒刑，併科1億5千萬罰金，但被最高法院撤銷發回更審。

高院更一審2018年9月12日認定辜仲諒犯金控法共同背信罪，但因自白、繳回犯罪所得、刑事妥速審判法3項減刑事由，改判他3年6月徒刑，另違反證券交易法禁止內線交易、禁止相對委託部分，更一審諭知無罪，但最高法院隔年再度撤銷發回更審；高院更二審今宣判。

中信金控前副董事長辜仲諒被控紅火案纏訟十五年，台灣高等法院更二審今逆轉，判辜仲諒無罪，檢方可上訴。圖/聯合報系資料照片
中信金控前副董事長辜仲諒被控紅火案纏訟十五年，台灣高等法院更二審今逆轉，判辜仲諒無罪，檢方可上訴。圖/聯合報系資料照片

辜仲諒 中信 台灣高等法院

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