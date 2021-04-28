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中壢分局「你很蠢」之爭　陳家欽：員警執法要重新教育

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

中壢分局員局盤查釀侵犯人權爭議，被質疑SOP自由發揮。警政署長陳家欽上午表示，已要求全體員警與各級幹部對這樣的執法要重新教育，從法律面與執行技巧、話語、態度全面改變，努力把治安做好，也可以得到民眾更多信賴與支持。

陳家欽說，全台有7萬多員警守護在台灣每個角落24小時守護這塊土地，為治安與人民安全拚命犧牲奉獻；但治安民眾很關心，民眾也期待要求個人人權也應受到保障與維護，這一點所有員警應有深刻體認。

陳家欽表示，對各界就中壢分局員警值勤執法過程的批評指教，嚴肅面對、虛心接受、深刻檢討。

外傳民進黨台北市黨部評委召集人趙映光的之子趙介佑，過去曾到北投分局興師問罪，分局也因此接到「關切電話」。陳家欽則澄清，沒有外界傳言狀況。

警政署署長陳家欽。記者曾原信攝影／本報資料照片
警政署署長陳家欽。記者曾原信攝影／本報資料照片

陳家欽 人權 民進黨

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