聽新聞
test
0:00 / 0:00
中壢分局「你很蠢」之爭 陳家欽：員警執法要重新教育
中壢分局員局盤查釀侵犯人權爭議，被質疑SOP自由發揮。警政署長陳家欽上午表示，已要求全體員警與各級幹部對這樣的執法要重新教育，從法律面與執行技巧、話語、態度全面改變，努力把治安做好，也可以得到民眾更多信賴與支持。
陳家欽說，全台有7萬多員警守護在台灣每個角落24小時守護這塊土地，為治安與人民安全拚命犧牲奉獻；但治安民眾很關心，民眾也期待要求個人人權也應受到保障與維護，這一點所有員警應有深刻體認。
陳家欽表示，對各界就中壢分局員警值勤執法過程的批評指教，嚴肅面對、虛心接受、深刻檢討。
外傳民進黨台北市黨部評委召集人趙映光的之子趙介佑，過去曾到北投分局興師問罪，分局也因此接到「關切電話」。陳家欽則澄清，沒有外界傳言狀況。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言