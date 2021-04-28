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移民署結合檢警調破獲逃逸女移工私娼寮 房間宛如迷宮
綽號JACK的李姓男子專門誘騙移工脫逃，每日充當馬伕將失聯移工載往新竹縣湖口私娼寮賣淫，從中牟利，檢、警、調經數月跟監，掌握相關事證，26日前往該私娼寮查緝，將李男、賣淫女子13人與一名嫖客帶回，並查扣金數萬元、保險套、潤滑液等證物。
新竹市專勤隊接獲線報，李姓男子私下經營私娼寮，專門誘騙誘騙移工脫逃，還自己充當馬伕，為躲避查緝，該私娼寮藏身於一般民宅中，每個房間都設置鐵門阻擋，宛如迷宮般複雜，且沿線裝設監視器。
新竹市專勤隊、豐原市調查站、新竹市警一分局等單位掌握情資，由新竹地檢署檢察官葉子誠指揮，26日前往私娼寮查緝，發現私娼寮部格局相互設有密道，讓查緝人員摸不著方向，花了一段時間才將李男等人逮捕，全案依違反人口販運防制法、妨害風化等罪嫌移送法辦。
移民署重申，為展現非法外來人口積極管理決心，保障合法、查緝非法，將依轄區特性，實施不定期、不定時查察，另針對人口販運及違法就業服務法案件加強執法，請國人務必遵守法令規定，切勿以身試法。
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