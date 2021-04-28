快訊

逆轉！紅火案更二審宣判 辜仲諒一審判9年 今獲判無罪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

移民署結合檢警調破獲逃逸女移工私娼寮 房間宛如迷宮

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

綽號JACK的李姓男子專門誘騙移工脫逃，每日充當馬伕將失聯移工載往新竹縣湖口私娼寮賣淫，從中牟利，檢、警、調經數月跟監，掌握相關事證，26日前往該私娼寮查緝，將李男、賣淫女子13人與一名嫖客帶回，並查扣金數萬元、保險套、潤滑液等證物。

新竹市專勤隊接獲線報，李姓男子私下經營私娼寮，專門誘騙誘騙移工脫逃，還自己充當馬伕，為躲避查緝，該私娼寮藏身於一般民宅中，每個房間都設置鐵門阻擋，宛如迷宮般複雜，且沿線裝設監視器。

新竹市專勤隊、豐原市調查站、新竹市警一分局等單位掌握情資，由新竹地檢署檢察官葉子誠指揮，26日前往私娼寮查緝，發現私娼寮部格局相互設有密道，讓查緝人員摸不著方向，花了一段時間才將李男等人逮捕，全案依違反人口販運防制法、妨害風化等罪嫌移送法辦。

移民署重申，為展現非法外來人口積極管理決心，保障合法、查緝非法，將依轄區特性，實施不定期、不定時查察，另針對人口販運及違法就業服務法案件加強執法，請國人務必遵守法令規定，切勿以身試法。

檢、警、調經數月跟監，掌握相關事證，26日前往該私娼寮查緝。記者王駿杰／翻攝
檢、警、調經數月跟監，掌握相關事證，26日前往該私娼寮查緝。記者王駿杰／翻攝
檢、警、調經數月跟監，掌握相關事證，26日前往該私娼寮查緝。記者王駿杰／翻攝
檢、警、調經數月跟監，掌握相關事證，26日前往該私娼寮查緝。記者王駿杰／翻攝

新竹 移工 賣淫

延伸閱讀

新竹市長選舉 林為洲：民調贏黨內人選才考慮

把長輩當父母 楊氏金鷹獲選全國模範移工

屏東縣府表揚110名優秀勞工、移工 祭出優惠體恤勞工

為讓家人過好生活 她飄洋過海來台打拼 獲全國模範移工

相關新聞

逆轉！紅火案更二審宣判 辜仲諒一審判9年 今獲判無罪

中信金控前副董事長辜仲諒被控紅火案纏訟十五年，經最高法院二度發回更審，台灣高等法院更二審今逆轉判辜仲諒無罪，檢方可上訴。

鄭光育炒股獲利8億僅交保15萬 檢抗告6天高院未裁定

台北地檢署偵辦康友炒股案，查出廈門奔馬實業公司代表人王命亮，透過股市作手鄭光育炒作康友製藥股價，短短1個月將股價從361...

酸公民老師「螺紋保險套」 館長二審仍判拘役20日

成吉思汗健身俱樂部負責人「館長」陳之漢直播時指網紅公民老師羅文是「螺紋保險套」，並口出穢言，羅提告公然侮辱，一審認為館長...

中壢分局「你很蠢」之爭　陳家欽：員警執法要重新教育

中壢分局員局盤查釀侵犯人權爭議，被質疑SOP自由發揮。警政署長陳家欽上午表示，已要求全體員警與各級幹部對這樣的執法要重新...

移民署結合檢警調破獲逃逸女移工私娼寮 房間宛如迷宮

綽號JACK的李姓男子專門誘騙移工脫逃，每日充當馬伕將失聯移工載往新竹縣湖口私娼寮賣淫，從中牟利，檢、警、調經數月跟監，...

不滿被警察叫醒要臨檢 桃園男拿香菸燙到所長二度灼傷

桃園曾姓男子投訴汽車旅館時，不滿被警方叫醒要求臨檢，竟刻意拿菸蒂燙傷楊梅分局草湳派出所張姓所長，造成張員手背二度燙傷，還...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。