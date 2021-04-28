不滿被警察叫醒要臨檢 桃園男拿香菸燙到所長二度灼傷

桃園曾姓男子投訴汽車旅館時，不滿被警方叫醒要求臨檢，竟刻意拿菸蒂燙傷楊梅分局草湳派出所張姓所長，造成張員手背二度燙傷，還拒捕拳打腳踢，害游姓警員多處撕裂傷；曾犯後先是坦承，審理時又翻供否認「不是故意拿煙燙警察」，法院不採信，依妨害公務罪判他4月，可上訴。

檢警調查，曾男（27歲）去年7月23日早上9點多在楊梅某汽車旅館，草湳派出所張姓所長帶領邱姓、游姓、江姓及洪姓等4名員警到場臨檢，未料曾男不配合和警方拉扯，甚至還拿手中點燃的菸蒂燙傷張。

警方逮捕過程，曾還激烈抵抗，以手腳並用之姿歐擊警察，除了張姓所長左手臂受有二度燙傷外，游姓警員手臂、手指也有撕裂傷；檢方依據密錄器、診斷證明等，認定曾男犯嫌明確，偵結依妨害公務對執行職務公務員施強暴罪嫌，將曾向法院聲請簡易判決處刑。

審理時，曾男矢口否認犯行，辯稱不是故意拿煙燙警察；張姓所長證稱，當天到汽車旅館臨檢時，早上進入房間喚醒曾男查證身分，曾態度不悅，後準備在房間點煙，經勸導無效後就用左手握住曾左手腕，未料曾竟用煙頭故意碰他左手背，造成燙傷明確。

法院根據現場畫面、受傷照片等，且曾在警詢、偵查時坦承確實有拿煙燙警察，認定他是為表達不滿情緒，才施以強暴行為，主觀上有妨害公務犯意明確。