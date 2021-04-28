鄭光育炒股獲利8億僅交保15萬 檢抗告6天高院未裁定

台北地檢署偵辦康友炒股案，查出廈門奔馬實業公司代表人王命亮，透過股市作手鄭光育炒作康友製藥股價，短短1個月將股價從361拉抬至537元，變現資金高達15億，已實現獲利約8億，坑殺許多投資戶；檢方認有串滅證之虞聲押鄭，法院裁定15萬交保，檢方不服22日提起抗告，抗告書已送出6天，高等法院迄今未作出裁定，令檢方憂心串滅證恐早已完成。

據了解，鄭光育委任的辯護人來頭不小，是具有司法官背景退下來的王牌律師，打過不少知名財經與貪汙官司，在業界頗有口碑。

富商翁茂鍾27本筆記本曝光，扯出翁與司法官、檢察官、調查官常年有不當飲宴、送禮，堪稱司法史上最大醜聞。有法界人士指出，鄭光育政商關係複雜，多次涉及炒股案遭檢調偵辦，台灣高等法院在翁案延燒的敏感時刻，無論對檢方的抗告准駁與否，都應盡速作出裁定，以杜外界悠悠之口。

近來民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑，因涉及詐欺及毒品案遭檢方聲押獲准，傳聞趙介佑尚未落網時，就已掌握同案被告在聲押庭的指證筆錄，顯示現今通訊軟體發達，被告彼此之間或相關證人，很容易知悉偵查內容，有極高串證風險，非羈押無法保全刑事證據。

根據「法院辦理偵查中聲請羈押重大、矚目刑事被告案件注意要點」，檢方聲請羈押案件，若不服該管法院裁定提起抗告，抗告法院應即時處理，並儘量於24小時內自為准駁或其他具體處分之裁定。

抗告法院認為確有必要而裁定撤銷發回原審法院者，原審法院應依規定處理，並儘量於收到卷宗後立即傳喚被告到庭，於24小時內裁定；如不能即時傳喚被告到庭者，至遲應於3日內傳喚被告到庭，並即時裁定。如被告經合法傳喚無正當理由不到庭，亦應儘速拘提到庭，並即時裁定。

法界人士說，羈押之目的在於確保刑事偵查及審判機關得以依法從事犯罪事實調查與認定，因此有事實足認被告有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯與證人者，已構成羈押事由；若羈押手段對被告造成基本權干預，與犯罪情節之輕重不成比例，則不得為之。

但鄭光育是以坑殺散戶炒股套利8億，法院僅裁定15萬交保，對廣大投資人情何以堪，且尚有關鍵證人、立委吳怡玎父親吳光訓未到案，檢方聲請羈押有其必要性，亦符合比例原則。

據了解，鄭光育2019年因涉及捷泰精密炒股案遭調查局約談，辦案人員查扣鄭的iphone手機過濾後，意外發現鄭另涉操縱康友製藥股價案外案，還有收受廈門奔馬實業公司代表人王命亮1000萬對話紀錄。

鄭光育被約談時辯稱，該筆1000萬是向吳光訓「借貸」，但因吳光訓去年也涉及康友炒股案，被檢方交保300萬元，調查局北機站未採信鄭的說詞。

據調查，康友–KY幕後主導者就是廈門奔馬實業公司，王命亮為操縱康友製藥股價，找來鄭光育操盤，透過姪子柏榮帳戶統一調派炒股資金，先以「假外資」買賣股票，製作交易活絡假象，再用相對成交拉抬股價，2018年9月13日至10月19日止，股價從361炒到537元。