傳「撂人」打最強菜農遭起訴 杏仁哥喊冤：絕對沒有

「杏仁哥」吳育全。本報資料照

高雄市挺韓指標人物內門區「石頭里長」謝振城與菜農林佳新等人傳爆發肢體衝突遭橋檢依聚眾鬥毆、傷害等罪起訴，橋檢起訴指出，林南下找謝理論，謝另找韓粉「杏仁哥」吳育全等人持棍棒砸爛林與友人共2輛轎車，並打傷車上4人。不過吳育全喊冤說，他只是希望大家有誤會坐下來談，絕對沒有教唆參與，若被起訴一定會上訴。

橋檢起訴指出，謝振城去年11月30日晚間9時許，直播時曾提到與林佳新理念不合，林聽說後打電話想與謝澄清，兩人在溝通過程中發生口角，林一怒之下稱要從雲林南下高雄找謝當面理論，林當晚10時許找了5名友人陪同，分別駕駛2輛轎車南下。

起訴指出，謝聽到林已駕車南下，又想到之前電話中的口角爭執心生不滿，便找吳育全至里長服務處內商討如何教訓林，2人決定找鍾姓等10多名友人持棍棒、木刀、鋤頭木柄等凶器堵人，等林一行抵達，10多名手持凶器男子包夾林等2輛車，謝振城與吳育全則走出服務處在一旁觀看，謝喊「打死他們我負責」，吳也跟著喊「一個都不要讓他們跑掉」，被打4人身上多處挫傷，橋檢訊後今依妨害秩序、攜帶凶器公然聚眾鬥毆、傷害及毀損等罪嫌起訴謝、吳等7人。

吳育全說，他也不清楚謝林兩人紛爭，只是希望有誤會「大家坐下來好好談，不要害到韓國瑜」，他還帶老婆去服務處，「如果要打架鬧事，還會帶老婆去嗎？」

吳說，原本是林帶人要來找里長的碴，但他希望雙方在服務處好好談，並沒商討什麼如何教訓林，而林到了現場，卻也根本沒踏進服務處，而是聽說在外發生車禍糾紛，他出去看，並說自己要幫忙報警，結果他一轉身警察就來了。

吳強調，他現場只認識里長一人，其他人都不認識，何來教唆？說他參與、教唆，「把行車紀錄器拿出來看啊！」有證據就拿出來，如果是他做的，他願關到死，但若不是，這樣汙衊他不甘願。

吳育全說，盼司法盡快還他清白，他一定會上訴，也不解為何檢方一開始要他當證人，又要起訴他，感嘆自己「公親變事主」，明明他的初衷只是希望大家有誤會說清楚，不要鬧事害到韓國瑜。