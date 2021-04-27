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「空襲警報」暗示國稅局查緝 稅務員助小籠包名店洩密

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

台北國稅局蔡姓稅務員在2018、2019年用暗語「空襲警報」、「颱風要來」，透過中間人傳話，提醒知名店家「杭州小籠湯包」、「慶餘堂」，國稅局將派人查緝有無漏開發票。新北地檢署今偵結，依洩密等罪嫌起訴蔡男與2名中間人。

檢方查出，2018年2月1日，蔡男得知國稅局的同事將稽查商家有無漏開發票，他致電給管理顧問公司的柯姓負責人，稱「空襲警報」，柯姓負責人隨即通知客戶「杭州小籠湯包」，表示國稅局將派員稽查。

隔年1月7日，蔡男得知查緝工作後，致電給鍾姓記帳業者，「今天颱風要來，請做好準備喔」、「明白嗎」，鍾姓業者立刻通知客戶中藥行「慶餘堂」，告知國稅局將稽查一事。

蔡男在偵查中坦承犯行，但他稱沒有拿到任何好處。檢方查無蔡男有收賄的對價關係，因而依洩密罪嫌起訴蔡男等3人。

蔡姓稅務員通風報信國稅局查緝遭訴。圖／聯合報系資料照
蔡姓稅務員通風報信國稅局查緝遭訴。圖／聯合報系資料照

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