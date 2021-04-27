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造型師買南港豪宅控廣告不實 二審判台肥要還205萬元

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

造型師王俐人10年前購買台灣肥料公司推出的豪宅「無雙」，但指控施工不良，和廣告有差距，二審判台肥要還205萬元。示意圖／ingimage
造型師王俐人10年前購買台灣肥料公司推出的豪宅「無雙」，但指控施工不良，和廣告有差距，二審判台肥要還205萬元。示意圖／ingimage

造型師王俐人10年前購買台灣肥料公司推出的豪宅「無雙」，但指控施工不良，和廣告有差距，提告要求台肥返還1219萬元，一審判王敗訴。王不服提上訴，台灣高等法院認為台肥沒收違約金過高，判台肥應返還王205萬餘元，可上訴。

王俐人提告主張，她2011年3月1日和台肥公司簽約以8132萬元購入房產，且已經支付3750萬元；但「無雙」衛浴設備和廣告圖說不服，公設也有多項瑕疵，她2015年10月30日發函給台肥主張解除契約。

王俐人之後又發現台肥涉及廣告不實的詐欺行為，且是無法修補的重大瑕疵，因此依法請求台肥返還已收價金；另若法院認為她未依約付錢並交屋已經違約，則主張台肥沒收1219萬餘元違約金過高，應酌減為30萬元，因此請求台肥返還1189萬餘元。

台北地方法院一審判王俐人敗訴，台肥免返還價金；高院二審認為，王俐人主張建案的缺失中，陽台外牆綠色隔柵部分不是違建，也沒有影響消防安全，不屬於瑕疵；另森林庭園、大廳、中庭等，應等管委會成立，交由管委會辦理驗收才能確認，再者森林庭園以符合廣告中私人森林庭園的要求，認為王俐人主張返還價金無理由。

高院認為，台肥2015年5月到7月間，多次要求王俐人辦理驗收交屋，但王俐人均未辦理，也沒有繳清價金，台肥也在2015年12月1日合法解約，台肥依合約按房地總價15%金額收1219萬餘元違約金有理由。

但判決指出，王俐人主張違約金額過高，應該予以酌減，法院審酌台肥解約後，已在2016年10月再次以7200萬元出售房產，支出214萬元仲介費用，審酌違約情節，違約金應酌減為800萬元才適當，因此判台肥應返還王俐人205萬餘元。

廣告不實 王俐人 台肥

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