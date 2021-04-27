國安私菸案求重刑 華航幫、國安幫辯：非強盜、殺人犯

涉及國安私菸案的總統府侍衛室少校吳宗憲（右）。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影

台北地方法院審理總統蔡英文官邸國安侍衛室軍官團購近萬條私菸案，日前召開冗長辯論庭，檢察官論告指軍職人員犯貪汙重罪，華航人員犯幫助圖利罪，但涉案軍人不認罪，華航人員逃稅罪罪推軍人，合議庭審結，訂6月11日宣判。

私菸案共2組人馬受審判，「國安幫」有前官邸侍衛室少校軍官吳宗憲、張恒嘉、軍士官李君偉、黃柏維、劉尊彰、葉信宏、潘秉忠、張家維8人，檢察官認為他們涉犯貪汙「以公用運輸工具裝載漏稅物品罪」、圖利罪、逃漏稅罪。

另一組受審判的「華航幫」有華航空品處前副總邱彰信、協理于堯、組長黃川禎、職員陳穎彥4人，檢察官認為他們涉犯幫助圖利罪、逃漏稅罪。

此外，被訴「散戶」是國安局特勤中心前警安組上校副組長林志建，林利用夾購565條免稅菸、獲利3萬5000元，審判中已認罪；吳宗憲女性友人劉品纖下單購買350條私菸、獲利21萬1038元追加起訴，劉女也一度認罪。

合議庭上周五開庭，從白晝辯到深夜。公訴檢察官說，根據總統專機「上機清表」規定，應將欲購買的9200條菸品運上飛機，菸品卻在保稅倉庫滯留，藉由官邸侍衛室人員與華航分工合作，利用不正方法購菸，僅報台北關巡查科備查。

公訴檢察官還指控，吳宗憲等人應在菸品打稅後再行付費，卻在「機上過卡」於「機邊交貨」，將菸品混充為一般行李來處置，再利用特權自專區載運菸品出關，犯貪汙重罪。

至於「國安幫」、「華航幫」辯論方向同中有異。「國安幫」認為，向華航買菸只是購買廉價菸品，至於菸品稅賦責任在華航；華航人員辯稱，交付菸品時菸品所處位置在未稅區，華航給的是未稅菸，逃稅刑責應由國安人員去承受。

全案最值得關注的，是台北地方檢察署治罪法條，有5年以上有期徒刑的圖利罪、10年以上有期徒刑的以公用運輸工具裝載漏稅物品罪。

被告辯護律師聲稱，總統專機夾購菸品，並非法定的公務職權，不受圖利罪規範，且5年以上刑度之罪如刑法強盜罪、10年以上刑度之罪如刑法殺人罪，軍職人員聽命令辦事，卻被視以「強盜」、「殺人犯」來看待，執法手段太苛。

2019年7月11日到22日，蔡英文總統出訪太平洋友邦島國，驚爆國安特勤人員利用專機夾帶近萬條私菸闖關；台北地檢署2019年8月起訴吳宗憲、邱彰信等13人，追加起訴劉品纖，另對團購菸品人士處分緩起訴。