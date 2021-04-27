金門1國中生耍帥騎改裝車遭警方攔查 直呼下次不敢了

金門警方近期雷厲風行取締改裝車輛，日前在伯玉路上，就攔查到一名國中生騎乘改裝車，因為同時涉及無照、改裝車、驗車，除了要負擔高達新台幣1萬3800元的罰鍰外，還須與監護人一起參加道安講習，讓該名學生直呼：「下次真的不敢了!」

金門縣警局金城分局4月份執行專案取締，以轄內學區周邊列為取締重點，透過口袋戰術強力執法，取締無照、改裝車輛等重大交通違規共計73件，其中改裝車輛26件、無照駕駛41件。

金城分局長胡淑淨表示，近期多次接獲民眾反映深夜改裝車噪音妨害安寧情事，經分析其駕駛多以年輕族群為主，且無照駕駛所佔之比例偏高，部分車主為了追求他人注目，透過無照駕駛、改裝車輛、競速以追求認同感，但違規行為可能製造擾人噪音，更有甚者，少部分車主因不具備駕駛執照，連帶影響用路人之安全。

金城分局表示，不當改裝車體、電氣設備，依道路交通管理處罰條例第18條，可處新臺幣2400元以上9600元以下之罰鍰，並責令檢驗；針對無照駕駛，除可處新台幣6000以上1萬2000以下罰鍰外，還須參加道路交通安全講習，且車主亦須連同處罰。