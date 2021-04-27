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商暉公司吸金1.8億元 檢調約談高階幹部等14人到案
香港商暉資本管理公司許姓負責人被控與幹部從2016年間，以「兆金皇朝兆金幣」等投資方案招攬吸金1.8億元。台北地檢署檢察官黃筵銘今指揮調查局北機站，兵分20路搜索並約談商暉公司台灣地區劉姓高階幹部等14人，全案朝違反銀行法方向偵辦。
檢調獲報，許男（境外）、商暉台灣地區陳姓負責人（另案服刑中，今沒提訊）、商暉劉姓、王姓、陳姓（通緝中）、徐姓高階幹部及顏姓、王姓、兩名吳姓、廖姓、李姓業務等14人，自2016年10月間起至2019年12月間止，先以「商暉TTC拆分盤」招攬投資。
2018年5月間，因「商暉TTC拆分盤」無法出金予投資人，「商暉TTC網站」也無預警關閉，因此將投資方案轉換為「兆金皇朝兆金幣《TRILLIONFINANCECOIN，簡稱TFC》」方案）等投資方案名義。
檢調懷疑，他們實施詐欺取財、非法吸金及違反多層次傳銷管理法等行為。此外，紫洣科技公司李牧耘（另案起訴）籌組「馬來西亞ANB&M101」吸金集團與商暉網站後台對接，且提供紫洣科技銀行虛擬帳號（即「扎佛利信託專戶」）。
藉以收取投資人「商暉TTC拆分盤」、「兆金皇朝兆金幣」等方案款項，並提供投資人提現、轉帳及查詢等服務。而相關投資款項，投資人除依指示匯入「扎佛利信託專戶」外，也有部分匯入卡琪貿易。
以及艾伯生國際實業、美麗安國際實業公司名下銀行帳戶，或者是高階幹部等人名下銀行帳戶。之後，他們再從銀行帳戶內領取現金，並連同投資人交付現金共約1億8000多萬元，再全交給劉姓幹部收執。
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