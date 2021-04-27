快訊

松山分局長調內勤 現身說明遭嗆「記者會乾脆別開」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

她從人頭帳戶轉帳1元至慈善機構 測試是否警示帳戶判刑

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

詐欺集團車手林女，前年駕車載著同夥小萍，到超商盜領贓款3萬元，兩人還到另家超商的ATM，從人頭帳戶轉帳1元至慈善機構的帳戶，測試人頭帳戶是否能使用，1元金額雖然極小，但法官認林女的動機是製造金流斷點，是詐欺共犯，要對加重詐欺取財與洗錢負共同正犯之責，盜領3萬元判刑1年2月，匯款1元判刑1年，應執行1年3月，併科罰金1萬元，罰金可易服勞役。 可上訴二審。

判決書指出，林女（22歲）前年6月加入詐騙集團，受謝姓男子與身分不詳的「謝安」、「戰國」、「隔壁老樊」等的指揮，同年7月15日與17日，李姓與張姓兩名被害女子，接獲詐欺電話，分別把3萬元、5萬元匯款到兩個人頭帳戶內。

林女與另名女車手小萍（判刑1年2月）接到上級指示，帶著金融卡與密碼，由林女開車，載著小蘋，7月15日、16日，分別到神岡區一家超商提領3萬元，再到豐原區的超商匯款1元至慈善機構，測試人頭帳戶是否被列為警示帳戶，兩人分工方式，都是由女車手提款與匯款，林女負責開車，事後林女得到300元報酬。

法官認為，林女載著女車手領款與匯款，動機是製造金流的斷點，測試金融卡是否能使用，與詐欺集團具有洗錢的犯意聯絡，是共同正犯，她與女車手盜領3萬元部分，依加重詐欺取財罪判刑1年2月，匯款1元部分，依同罪名判刑1年，合併執行1年3月，併科罰金1萬元，犯罪所得300元沒收，可上訴。

詐欺集團車手林女，到超商盜領贓款3萬元，再從人頭帳戶轉帳1元至慈善機構的帳戶，測試人頭帳戶是否能使用，法官認林女的動機是製造金流斷點，是詐欺共犯，盜領3萬元判刑1年2月，匯款1元判刑1年，應執行1年3月，併科罰金1萬元。圖／本報資料照
詐欺集團車手林女，到超商盜領贓款3萬元，再從人頭帳戶轉帳1元至慈善機構的帳戶，測試人頭帳戶是否能使用，法官認林女的動機是製造金流斷點，是詐欺共犯，盜領3萬元判刑1年2月，匯款1元判刑1年，應執行1年3月，併科罰金1萬元。圖／本報資料照

詐欺 車手

延伸閱讀

2詐欺集團耍老梗行騙得手上千萬 雲警逮12車手宣布破案

小三提紙條證明他是單身 人夫卻稱她收到傳票要我寫

小三違約打手機給人夫 人婦求償百萬被駁回

影／逢甲商圈藏洗錢水房 替賭博網站轉帳5億元

相關新聞

7歲童瀕腦死父婉拒連千毅捐60萬 並想追究兒子舅舅責任

台中7歲黃姓男童學柔道時被學長和教練摔成近腦死，目前仍在醫院搶救中，直播主連千毅今天下午到醫院說本來要捐60萬元，改成包...

她從人頭帳戶轉帳1元至慈善機構 測試是否警示帳戶判刑

詐欺集團車手林女，前年駕車載著同夥小萍，到超商盜領贓款3萬元，兩人還到另家超商的ATM，從人頭帳戶轉帳1元至慈善機構的帳...

2詐欺集團耍老梗行騙得手上千萬 雲警逮12車手宣布破案

雲林縣警局監控縣內詐欺車手提領情形，發現去年10月到12月間其提領贓款次數從20多件暴增到260多件，警方成立專案小組查...

20歲男涉持玩具長槍走進嘉義地院 路邊落網稱：沒違法

20歲蘇姓男子今上午11點多涉持玩具槍走進嘉義地方法院，稱「想要參觀」，法警當下查看認為玩具，安檢後替他保管，他僅停留5...

「焦糖哥哥」商標爭奪 優視傳播興訟敗訴

「焦糖哥哥」陳嘉行2019年遭優視傳播股份有限公司要求不得再使用「焦糖哥哥」、「焦糖」。陳向經濟部智慧財產局申請「焦糖哥...

土地登記錯誤少122平方公尺 地主提國賠勝訴獲賠439萬

台中市民余男所有的土地登記面積原為175平方公尺，2年前被台中市東勢地政事務所逕行「面積更正」為53平方公尺，因土地登記...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。