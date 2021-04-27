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她從人頭帳戶轉帳1元至慈善機構 測試是否警示帳戶判刑
詐欺集團車手林女，前年駕車載著同夥小萍，到超商盜領贓款3萬元，兩人還到另家超商的ATM，從人頭帳戶轉帳1元至慈善機構的帳戶，測試人頭帳戶是否能使用，1元金額雖然極小，但法官認林女的動機是製造金流斷點，是詐欺共犯，要對加重詐欺取財與洗錢負共同正犯之責，盜領3萬元判刑1年2月，匯款1元判刑1年，應執行1年3月，併科罰金1萬元，罰金可易服勞役。 可上訴二審。
判決書指出，林女（22歲）前年6月加入詐騙集團，受謝姓男子與身分不詳的「謝安」、「戰國」、「隔壁老樊」等的指揮，同年7月15日與17日，李姓與張姓兩名被害女子，接獲詐欺電話，分別把3萬元、5萬元匯款到兩個人頭帳戶內。
林女與另名女車手小萍（判刑1年2月）接到上級指示，帶著金融卡與密碼，由林女開車，載著小蘋，7月15日、16日，分別到神岡區一家超商提領3萬元，再到豐原區的超商匯款1元至慈善機構，測試人頭帳戶是否被列為警示帳戶，兩人分工方式，都是由女車手提款與匯款，林女負責開車，事後林女得到300元報酬。
法官認為，林女載著女車手領款與匯款，動機是製造金流的斷點，測試金融卡是否能使用，與詐欺集團具有洗錢的犯意聯絡，是共同正犯，她與女車手盜領3萬元部分，依加重詐欺取財罪判刑1年2月，匯款1元部分，依同罪名判刑1年，合併執行1年3月，併科罰金1萬元，犯罪所得300元沒收，可上訴。
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