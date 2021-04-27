快訊

松山分局長調內勤 現身說明遭嗆「記者會乾脆別開」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「焦糖哥哥」商標爭奪 優視傳播興訟敗訴

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

「焦糖哥哥」陳嘉行2019年遭優視傳播股份有限公司要求不得再使用「焦糖哥哥」、「焦糖」。陳向經濟部智慧財產局申請「焦糖哥哥」商標廢止，智財局去年裁定廢止，優視不服，向智慧財產法院提起行政訴訟，陳以參加人名義參與訴訟。日前智財法院判優視敗訴，還可上訴。

陳嘉行離開優視多年，但仍以「焦糖哥哥」、「焦糖」進行活動，2019年優視要求陳不得再使用「焦糖哥哥」、「焦糖」。陳向智財局申請「焦糖哥哥」商標廢止，以《商標法》第63條，商標權人無正當事由停止使用已滿3年，原則上商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊。

智財局於去年裁定廢止優視的「焦糖哥哥」商標，陳另外再用「焦糖哥哥」註冊商標。優視不滿智財局的廢止裁定，先提起訴願遭駁回後，向智財法院提起行政訴訟。

優視主張，過去3年曾重播過焦糖哥哥的節目，就代表商標仍在使用。不過，智財法院認為，節目中使用焦糖哥哥字樣僅是用來介紹主持人，並非商標實際使用的事證。

合議庭審酌相關證據，認定優視確實在陳嘉行向智財局申請廢止的3年內未使用商標，構成《商標法》廢止註冊的要件，因此合議庭認定智財局的處分及訴訴願結果合理，判優視敗訴。還可上訴。

優視傳播的「焦糖哥哥」商標遭廢止，興訟敗訴。圖取自陳嘉行臉書
優視傳播的「焦糖哥哥」商標遭廢止，興訟敗訴。圖取自陳嘉行臉書

延伸閱讀

智慧局公布第1季智慧財產權趨勢 台積電件數創單季新高

雙C與雙U之爭 香奈兒控華為商標抄襲二度落敗

美國商標現代化法案 2021年底將正式上路！

對岸註冊太平島為商標 陸委會：不會改變事實

相關新聞

7歲童瀕腦死父婉拒連千毅捐60萬 並想追究兒子舅舅責任

台中7歲黃姓男童學柔道時被學長和教練摔成近腦死，目前仍在醫院搶救中，直播主連千毅今天下午到醫院說本來要捐60萬元，改成包...

她從人頭帳戶轉帳1元至慈善機構 測試是否警示帳戶判刑

詐欺集團車手林女，前年駕車載著同夥小萍，到超商盜領贓款3萬元，兩人還到另家超商的ATM，從人頭帳戶轉帳1元至慈善機構的帳...

2詐欺集團耍老梗行騙得手上千萬 雲警逮12車手宣布破案

雲林縣警局監控縣內詐欺車手提領情形，發現去年10月到12月間其提領贓款次數從20多件暴增到260多件，警方成立專案小組查...

20歲男涉持玩具長槍走進嘉義地院 路邊落網稱：沒違法

20歲蘇姓男子今上午11點多涉持玩具槍走進嘉義地方法院，稱「想要參觀」，法警當下查看認為玩具，安檢後替他保管，他僅停留5...

「焦糖哥哥」商標爭奪 優視傳播興訟敗訴

「焦糖哥哥」陳嘉行2019年遭優視傳播股份有限公司要求不得再使用「焦糖哥哥」、「焦糖」。陳向經濟部智慧財產局申請「焦糖哥...

土地登記錯誤少122平方公尺 地主提國賠勝訴獲賠439萬

台中市民余男所有的土地登記面積原為175平方公尺，2年前被台中市東勢地政事務所逕行「面積更正」為53平方公尺，因土地登記...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。