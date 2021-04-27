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「焦糖哥哥」商標爭奪 優視傳播興訟敗訴
「焦糖哥哥」陳嘉行2019年遭優視傳播股份有限公司要求不得再使用「焦糖哥哥」、「焦糖」。陳向經濟部智慧財產局申請「焦糖哥哥」商標廢止，智財局去年裁定廢止，優視不服，向智慧財產法院提起行政訴訟，陳以參加人名義參與訴訟。日前智財法院判優視敗訴，還可上訴。
陳嘉行離開優視多年，但仍以「焦糖哥哥」、「焦糖」進行活動，2019年優視要求陳不得再使用「焦糖哥哥」、「焦糖」。陳向智財局申請「焦糖哥哥」商標廢止，以《商標法》第63條，商標權人無正當事由停止使用已滿3年，原則上商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊。
智財局於去年裁定廢止優視的「焦糖哥哥」商標，陳另外再用「焦糖哥哥」註冊商標。優視不滿智財局的廢止裁定，先提起訴願遭駁回後，向智財法院提起行政訴訟。
優視主張，過去3年曾重播過焦糖哥哥的節目，就代表商標仍在使用。不過，智財法院認為，節目中使用焦糖哥哥字樣僅是用來介紹主持人，並非商標實際使用的事證。
合議庭審酌相關證據，認定優視確實在陳嘉行向智財局申請廢止的3年內未使用商標，構成《商標法》廢止註冊的要件，因此合議庭認定智財局的處分及訴訴願結果合理，判優視敗訴。還可上訴。
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