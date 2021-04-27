土地登記錯誤少122平方公尺 地主提國賠勝訴獲賠439萬

台中市民余男所有的土地登記面積原為175平方公尺，2年前被台中市東勢地政事務所逕行「面積更正」為53平方公尺，因土地登記錯誤，致余男的土地短少122平方公尺，經余男提起國家賠償，東勢地政事務所辯稱無故意或過失情形，法官不採信，認東勢地政事務所「面積更正」登記於法無據，又違背先前土地圖簿面積檢算結果，屬登記錯誤，判決東勢地政事務所給付余男439萬餘元。可上訴二審。

余男表示，他所有坐落台中市新社區的土地（下稱系爭土地）登記面積原為175平方公尺，東勢地政事務所於2019年8月20日逕行「面積更正」為53平方公尺，因此登記錯誤，致他受有土地登記面積短少122平方公尺的損害，以目前當地市價每坪30萬元計算，東勢地政事務所應賠償1107萬1500元。

東勢地政事務所辯稱，原始資料是指系爭土地地籍正圖、歷年複丈圖及建物測量成果圖，地籍正圖上，系爭土地原繪圖形為大三角形，其南方地籍線經紅色叉線劃銷而成小三角形，歷年複丈圖及建物測量成果圖均與小三角形相符，並經套疊北屯區大盛段地籍圖後發現有地籍重疊之情事，

原土地登記面積是用大三角形面積計算而得，因而有地籍重疊情事，應扣除重疊部分面積，將登記面積更正為小三角形面積，東勢地政事務所並無故意或過失之情形。且余男亦自願性同意被告辦理面積更正作業，於法並無不合。

倘定義錯誤的發生，應溯及民國55年間以未劃銷前的大三角形計算面積辦理放領作業，發生於國家賠償法施行前，應無國家賠償法的適用。法官不採信。