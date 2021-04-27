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黑衣人包圍雄檢驚動警網支援 出動快打一問原因全傻了
高雄地檢署今下午1時許大門傳出有20多人聚眾，路過民眾憂心有人蓄意滋事，警方獲報後出動快打部隊警網前往，但一到現場卻見氣氛歡愉，追問之下才知道是24歲曾姓男子因傷害入監，幾名好友展現「義氣」送行，在地檢外上演十八相送，沒想到因人潮太多引來民眾注目，曾男無奈說，驚動警方「真的很拍謝啦！」
任職某經紀公司的曾男，因在網路與孟姓同業留言互嗆，於是夥同幾名好友尾隨孟男，趁孟男下車時持球棒圍毆至重傷，案經高雄地方法院審理，曾被依照傷害罪、恐嚇罪，被高雄地院判有期徒刑7個月。
今下午2點曾到雄檢報到發監，即將揮別自由的曾男理個大光頭，穿著夾腳拖，一身「受刑人」裝扮到高雄地檢署門外，享受入監前的最後自由時光。
不少好友得知曾男今天即將發監，驅車趕到現場，約20名刺青男子聚集在地檢署門外，因聲勢浩大，讓路過民眾誤以為有人想要滋事，趕緊通報警方。
高雄市新興分局獲報後，出動快打部隊前往，10多名員警到達現場，卻未見肅殺氣氛，曾男等人有說有笑，盤問之下才發現原來只是幾名友人展現「義氣」，送別曾男入監。
幾名與曾男交好的女性友人，還因為不捨曾男入監服刑，緊緊擁抱落淚，提醒曾男「在裡面要好好照顧自己」，哀傷情緒渲染在場幾名男子，場面一度從歡愉轉為哀傷。
雖然未如報案電話中引起衝突，警方仍逐一抄錄現場男子身分，遙望曾男緩步進入地檢署，曾無奈說，驚動警方「真的很拍謝啦！」
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