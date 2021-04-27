馬雷蒙前舞者遭焚殺碎骨 凶手抄佛經二審判無期徒刑

前馬雷蒙舞團舞者、錢莊大亨施政雄遭員工唐世豪覬覦財產，前年6月被唐夥同同事江昶濬、陳天賜殺害，並載到宜蘭壯圍焚屍碎骨；一審依殺人、損壞屍體罪判唐和陳無期徒刑、江18年徒刑。案經上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決，判唐和陳無期徒刑、江18年徒刑，可上訴。

施政雄（52歲）原是影劇圈知名馬雷蒙舞團的舞者，後來接觸放款業務，轉而開設錢莊，除了新北市泰山區設有公司，桃園市桃園區也設有分公司，唐世豪（30歲）、江昶濬（29歲）和陳天賜（42歲）等3人為分公司員工。

唐世豪等人覬覦公司財產，加上常因放款業務與施政雄口角，前年5月早計畫殺施謀財，也想好行凶後焚屍滅跡，最後在翌月16日返回泰山繳交放款獲利時動手。

一審判決認定，案發當時，唐世豪因繳回的120萬元放款金額與施政雄爭執，他掏出身上的水果刀朝對方的肚子猛刺1刀，江昶叡見狀也立刻從施的背後將人抱住，阻止施掙扎反抗。陳天賜看到2人已經動手，也拿起開山刀往施的後頸砍下，見鮮血噴濺、再朝腹部補一刀；施雖掙扎哀求「有話好好商量」，最後仍因無法掙脫而死亡。

唐等人行凶後，先清理現場，又將施的遺體塞進行李箱，返回桃園龜山買了汽油後，才驅車前往壯圍江昶濬的老家焚屍滅證；為掩人耳目，他們還假裝在生火烤肉。施政雄失蹤後，檢警懷疑他已遇害，約談唐世豪等人後，突破江的心防，全案曝光，而施的遺骨已被鏟子、石頭搗碎。

施政雄的家屬上訴，要求判唐、陳死刑；高院開庭時，唐世豪等3人相互指對方才是首謀，另唐世豪和陳天賜仍說有「抄佛經」懺悔，並起身向死者姊姊說「對不起」，但被告訴代理人則質疑他們抄佛經是「儀式性懺悔」，並非真心悔悟。