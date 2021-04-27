快訊

警局長證實黑衣人闖松山分局影片被刪 正副所長依滅證罪送辦

65名師生和染疫機師接觸 台科大：全校改採遠距授課至5月3日

聽新聞
test
0:00 / 0:00

馬雷蒙前舞者遭焚殺碎骨 凶手抄佛經二審判無期徒刑

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

前馬雷蒙舞團舞者、錢莊大亨施政雄遭員工唐世豪覬覦財產，前年6月被唐夥同同事江昶濬、陳天賜殺害，並載到宜蘭壯圍焚屍碎骨；一審依殺人、損壞屍體罪判唐和陳無期徒刑、江18年徒刑。案經上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決，判唐和陳無期徒刑、江18年徒刑，可上訴。

施政雄（52歲）原是影劇圈知名馬雷蒙舞團的舞者，後來接觸放款業務，轉而開設錢莊，除了新北市泰山區設有公司，桃園市桃園區也設有分公司，唐世豪（30歲）、江昶濬（29歲）和陳天賜（42歲）等3人為分公司員工。

唐世豪等人覬覦公司財產，加上常因放款業務與施政雄口角，前年5月早計畫殺施謀財，也想好行凶後焚屍滅跡，最後在翌月16日返回泰山繳交放款獲利時動手。

一審判決認定，案發當時，唐世豪因繳回的120萬元放款金額與施政雄爭執，他掏出身上的水果刀朝對方的肚子猛刺1刀，江昶叡見狀也立刻從施的背後將人抱住，阻止施掙扎反抗。陳天賜看到2人已經動手，也拿起開山刀往施的後頸砍下，見鮮血噴濺、再朝腹部補一刀；施雖掙扎哀求「有話好好商量」，最後仍因無法掙脫而死亡。

唐等人行凶後，先清理現場，又將施的遺體塞進行李箱，返回桃園龜山買了汽油後，才驅車前往壯圍江昶濬的老家焚屍滅證；為掩人耳目，他們還假裝在生火烤肉。施政雄失蹤後，檢警懷疑他已遇害，約談唐世豪等人後，突破江的心防，全案曝光，而施的遺骨已被鏟子、石頭搗碎。

施政雄的家屬上訴，要求判唐、陳死刑；高院開庭時，唐世豪等3人相互指對方才是首謀，另唐世豪和陳天賜仍說有「抄佛經」懺悔，並起身向死者姊姊說「對不起」，但被告訴代理人則質疑他們抄佛經是「儀式性懺悔」，並非真心悔悟。

施的家屬也曾表示，人被人割一刀就很痛，但施不僅被殺死還被燒，想闔家團圓天人夢碎，希望法官判決能符合公平正義；死者不會講話，加害者卻一直想脫罪，痛批他們為了錢做出這麼殘忍的事。

前馬雷蒙舞團舞者、錢莊大亨施政雄因財務糾紛、財產遭員工唐世豪（中）覬覦，前年6月遭唐夥同同事江昶濬（右）、陳天賜（左）殺害，被載到宜蘭壯圍焚屍碎骨。圖／聯合報系資料照片
前馬雷蒙舞團舞者、錢莊大亨施政雄因財務糾紛、財產遭員工唐世豪（中）覬覦，前年6月遭唐夥同同事江昶濬（右）、陳天賜（左）殺害，被載到宜蘭壯圍焚屍碎骨。圖／聯合報系資料照片

舞團 殺人

延伸閱讀

台南通緝犯駕車衝撞警車、民車逃脫 落網後2罪判8月

吳志揚機要秘書收BMW、百萬現金 更一審再判他獲緩刑！

低收獨居翁討10萬欠款 狠男不還分屍拋愛河

懷疑弟弟機車被偷一刀刺死16歲少年 莽男判關9年定讞

相關新聞

羅智強嗆謝長廷「鱷魚眼淚」免賠 法院判決理由曝光！

已故駐大阪辦事處長蘇啟誠3年前疑不堪關西機場風波壓力輕生，台北市議員羅智強指駐日代表謝長廷是「鱷魚的眼淚」，指謝長廷把壓...

男童學柔道摔成腦死 母親：舅舅很愛他盼外界別誤解

台中豐原7歲黃姓男童學柔道，疑被學長和何姓教練摔成近腦死，男童的母親今天接受媒體採訪時說，她至今仍無法接受此事，更心疼兒...

高雄資深巡佐看上毒蟲的正妹女友　摸胸、接吻下場慘了

高雄市新興分局巡佐趙慶鋒被控去年5月非法搜索洪姓毒蟲住處，趙後來看上洪男正妹女友，多次邀約洪嫌女友外出，藉機親吻、擁抱、...

馬雷蒙前舞者遭焚殺碎骨 凶手抄佛經二審判無期徒刑

前馬雷蒙舞團舞者、錢莊大亨施政雄遭員工唐世豪覬覦財產，前年6月被唐夥同同事江昶濬、陳天賜殺害，並載到宜蘭壯圍焚屍碎骨；一...

射貓男擁鎮暴槍射貓又射鳥 7萬元覓保無著改限制住居

29歲男子吳礎均上網購買鎮暴槍、瓦斯瓶及鉛彈鋁彈，到住處附近朝鄰居家貓射擊，導致貓隻面部受傷，喪失部分呼吸功能。警詢後依...

吳志揚機要秘書收BMW、百萬現金 更一審再判他獲緩刑！

前桃園縣長吳志揚機要秘書鄒德道被控收受BMW轎車和百萬現金護航投資客，欲變更農地為仁美產業園區，一審依貪汙罪判刑7年半，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。