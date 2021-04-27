射貓男擁鎮暴槍射貓又射鳥 7萬元覓保無著改限制住居

29歲男子吳礎均上網購買鎮暴槍、瓦斯瓶及鉛彈鋁彈，到住處附近朝鄰居家貓射擊，導致貓隻面部受傷，喪失部分呼吸功能。警詢後依違反動物保護法及槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌，移送台北地檢署偵辦。檢察官複訊後，命以7萬元交保，但覓保著無，改限制住居。

據悉，家住台北市文山區羅斯福路五段的吳男，曾涉毀損案，自稱從事建築業，先前上網購買鎮暴槍、瓦斯瓶、鉛彈、鋁彈等。

檢警調查，4月24日晚上6時許，他前往台北市文山區溪口街，持槍朝民宅陽台上的一隻貓射擊，導致該貓面部受傷，劉姓飼主發現時，愛貓右側鼻甲股受傷，送醫後確認喪失部分呼吸、嗅覺功能，無法復原。