吳志揚機要秘書收BMW、百萬現金 更一審再判他獲緩刑！

前桃園縣長吳志揚機要秘書鄒德道被控收受BMW轎車和百萬現金護航投資客，欲變更農地為仁美產業園區，一審依貪汙罪判刑7年半，二審認為他繳回205萬元犯罪所得且「情堪憫恕」，改判2年徒刑，緩刑5年，但被最高法院撤銷發回；台灣高等法院更一審今依貪汙治罪條例不違背職務收賄罪判2年，褫奪公權5年，緩刑5年，可上訴。

鄒德道被控擔任吳志揚秘書期間，2013年黃姓投資客和柳姓、魏姓女投資客想共同以楊梅22筆農地向縣府申設產業園區，藉農地轉編工業用地牟利，為變更地目，黃找上鄒協助，並約定事成送他一輛BMW轎車、一千萬現金答謝，柳女、魏女則整合土地並說服其他地主參加；因最終開發案未成功，鄒僅獲贈BMW、100萬元現金。

鄒得知黃等人要送車，先挑BMW車款和顏色，並指示黃把車子登記在朋友名下隱匿，但2014年桃園市長選舉變天。廉政署調查時鄒稱黃買BMW給他代步，他認為掛自己名下會閒言閒語，才借名登記；偵查時表示「自己一時貪心就說好」。

桃園地方法院一審以鄒隱匿因自己不違背職務收賄罪所得財物犯意明確判刑7年6月，鄒否認是授權公務員、並稱車子與百萬現金無對價關係，上訴高院後，原本堅不認罪的他，直到最後言詞辯論庭才認罪。

高院二審雖認定他犯不違背職務收賄罪，但考量他沒有前科，雖「一時禁不起誘惑」觸犯重罪但坦白認罪、繳回不法所得，依貪汙治罪條例規定減刑；另考量鄒有三個小孩，正值青壯，也有正當工作，家庭支持完整，合議庭再依刑法59條「情堪憫恕」減刑，判2年徒刑，褫奪公權5年，符合可緩刑要件，宣告緩刑5年，要求判決確定一年內支付公庫100萬元。