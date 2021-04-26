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懷疑妻子外遇男撂人闖屋抓姦 拍下裸身穿內褲照遭訴
陳姓男子懷疑周姓妻子跟林姓男子有染，涉嫌帶2人闖進林男租屋處抓姦，發現妻子和林男共蓋一條棉被，強力扯下棉被，拍下2人僅穿內褲照片作證。周妻和林男不滿陳的行為提告，士林地檢署偵結，依照妨害秘密罪嫌起訴陳等3人。
起訴指出，去年1月8日凌晨0時許，陳帶著劉男、李男到林男的租屋處，涉嫌猛力搖晃門鎖開啟房門，侵入租屋處，強行拉下周妻、林男身上的棉被，李男這時拿手機拍下2人僅穿內褲的身體隱私部位照片及影片。
陳男坦承犯行，懷疑妻子外遇才未帶人闖進屋內，發現兩人僅穿內褲，拍下照片影片作證。當天現場經報警後，警員到場處理，警方作證指出，陳等3人當天為了抓姦才到租屋處。
檢方認定，陳和周是夫妻，陳對妻子的行為屬家暴防治法家庭暴力罪，故意實施家暴行為而成立其他法律規定之犯罪，認定陳等3人行為涉犯妨害秘密、強制、侵入住宅等罪嫌，從重依妨害秘密罪嫌起訴。
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