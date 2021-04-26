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主打合法清運違法棄置廢棄物 警花4個月偵破將3人移送
高屏地區一家打著合法清運，違法廢除棄物的清運業者，去年底將廢棄物任意棄置在高雄田寮區新興路旗山事業區國有林地，由屏東林區管理處通報保安警察第七總隊第八大隊，警方獲報後，歷時4個月蒐證、調查，於本月23日，將涉案的3名犯嫌依違反廢棄物清理法移送橋頭地方檢察署偵辦。
警方調查，該集團以48歲陳姓男子為首的清運業者，打著合法清運的名義，夥同另一名41歲陳姓男子接案，轉包，承接清運業務，後由60多歲的梁姓男子駕駛營業貨運曳引車載運廢保溫材、廢防火材料、電焊條、廢石膏板、廢木材、廢金屬混合物等廢棄物，前往人煙罕至的地區非法棄置。
屏東林管處去年12月下旬察覺，該業者將廢棄物棄置在高雄田寮區新興路旗山事業區國有林地，便通報保七第八大隊，便會同環保署南區環境督察大隊及高雄湖內警分局等人，共同前往現場進行會勘，發現該地遭傾倒棄置大批事業廢棄物，影響交通安全與道路觀瞻。
警方歷時4個月蒐證、調查，將陳男為首的3人依違反廢棄物清理法移送橋頭地方檢察署偵辦，警方也將持續擴大追查。
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