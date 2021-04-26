BL劇男神爆出經紀糾紛 前東家提告求償200萬違約金

以BL劇「HIStory-圈套」打開知名度的男星卞慶華爆出經濟糾紛，他被前東家「唱戲世界娛樂」指控在合約期間私下接演藝工作，要求賠償200萬元，台北地方法院今開庭，雙方均委任律師出庭，唱戲世界娛樂律師有意和卞調解，但被對方拒絕，卞的律師指出，對方撤告就是好聚好散。

唱戲世界娛樂律師庭上指出，公司和卞慶華簽約合作3、4年，但雙方後來對工作安排沒有共識，公司去年3月12日接到存證信函，卞通知要解約，但卞早私下和其他單位接洽演藝工作，包括寫真集、出席活動等，例如同年3月13日「台視17唱」臉書粉絲專頁刊登卞參加直播的宣傳海報，顯然在和公司解約前就已經談妥此活動。

卞的律師強調一切演藝工作都是和唱戲世界娛樂解約之後才洽談，卞沒有違約，且對方提出的證據也無法證明卞有違約或在解約前就和其他單位洽談工作。

法官問及雙方是否有調解意願，唱戲世界娛樂律師有意和卞調解，法官也勸「好聚好散」，但卞的律師拒絕表示無調解意願，「原告撤告就是好聚好散」。法官諭知6月25日再開庭。