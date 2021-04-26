聽新聞
test
0:00 / 0:00
偽造「線上立破」報獎 林口6警緩起訴
新北市林口分局某派出所去年傳出6名員警為求功獎，將不是巡邏查獲的通緝犯謊報成巡邏時查獲，浮報「線上立破」獎勵。新北地檢署今偵結，6名員警涉犯行使公務員登載不實公文書等罪嫌，檢方審酌6人無前科，一時失慮，因此給予緩起訴1年。
據調查，員警查獲不法案件均有功獎，如果是線上巡邏或協助排解狀況意外時查獲（俗稱「線上立破」），會再記一支嘉獎，涉案員警將一般查獲案件改成「線上立破」而被人檢舉偽造文書。
檢方調查指出，2018年11月，王姓員警明知夏嫌遭通緝，在值班人員通報夏嫌返回住所時，王員通知游姓員警將夏嫌逮捕。王等2員警為使該案符合「線上立破」，竟在筆錄上不實登載「在新生路口將你逮捕」等語，並向上陳報嘉獎。另外2名楊姓及黃姓員警也是循相同模式犯案。
此外，楊姓員警在2019年時為使另一案符合「線上立破」，讓未參與該案的陳姓員警紀錄為承辦人，陳姓員警得知後，竟與楊姓員警一同向上送交此案，並申報嘉獎。楊姓員警又在另一案中，為使該案符合「線上立破」，要求該時段巡邏的吳姓員警到場協助帶回嫌犯，並由吳姓員警申報嘉獎。
案件經民眾匿名告發，並由警政署移送新北地檢署偵辦。6名涉案員警皆坦承犯行。新北地檢署認定，6名員警涉犯行使公務員登載不實公文書等罪嫌，檢方審酌6人無前科，一時失慮，因此給予緩起訴1年，並在收到緩起訴處分確定後，向公庫支付2-5萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言