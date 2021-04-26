低收獨居翁討10萬欠款 狠男不還分屍拋愛河

高雄61歲男子羅錦崑不滿80歲王姓老翁催討10萬元借款，心狠痛下殺手並分屍遺棄愛河，高雄地方法院今天宣判，合議庭認為羅僅因10萬元糾紛就動殺機，手段兇殘，依殺人罪判無期徒刑、褫奪公權終身，遺棄屍體罪處有期徒刑4年，合併判無期徒刑。

檢方查出，羅錦崑向低收入戶、月領1萬4000元的王姓獨居老翁借錢，但王翁頻向他催債，羅因而心生不滿，萌生殺意。

去年6月20日凌晨12點多假裝要還款，準備土黃色膠帶、黑色塑膠袋、麻布手套等物前往王翁住處，兩人卻因債務一言不合互毆，羅男約是用膠帶封住王翁口鼻、手腳部，再緊捏鼻子導致窒息死亡。

羅行凶後為躲避警方追緝，拿走王姓老翁的住家磁卡、鑰匙，回到他苓雅區住處的小貨車，換穿長袖襯衫、西裝褲、戴全罩式安全帽變裝，再帶著菜刀及旅行袋等物，開車到王翁家中分屍，王翁四肢、頭軀屍塊被分裝進黑色塑膠袋，再放入旅行袋，並將分屍現場整理乾淨。

22日凌晨2點半許，羅先開小貨車到三民區建國路家樂福愛河店旁的巷子，再騎車到建國橋上，把2袋遺體丟進愛河，直到22、23日上午，因愛河環境外包廠商打撈到兩袋黑色旅行袋，全案才曝光，警方最後循線追緝，25日在羅男家中將他拘提到案。

地院合議庭今天宣判，合議庭認為，羅男無精神障礙或其他心智缺陷，卻只是因金錢糾紛，就用殘忍手法奪人性命，犯罪動機、手段、目的等，均無可逭之處。