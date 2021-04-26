快訊

重摔男童教練遭羈押 一進看守所馬上說「身體不適」

台灣下一個長照十年，如何重建與外籍看護的關係？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

低收獨居翁討10萬欠款 狠男不還分屍拋愛河

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

高雄61歲男子羅錦崑不滿80歲王姓老翁催討10萬元借款，心狠痛下殺手並分屍遺棄愛河，高雄地方法院今天宣判，合議庭認為羅僅因10萬元糾紛就動殺機，手段兇殘，依殺人罪判無期徒刑、褫奪公權終身，遺棄屍體罪處有期徒刑4年，合併判無期徒刑。

檢方查出，羅錦崑向低收入戶、月領1萬4000元的王姓獨居老翁借錢，但王翁頻向他催債，羅因而心生不滿，萌生殺意。

去年6月20日凌晨12點多假裝要還款，準備土黃色膠帶、黑色塑膠袋、麻布手套等物前往王翁住處，兩人卻因債務一言不合互毆，羅男約是用膠帶封住王翁口鼻、手腳部，再緊捏鼻子導致窒息死亡。

羅行凶後為躲避警方追緝，拿走王姓老翁的住家磁卡、鑰匙，回到他苓雅區住處的小貨車，換穿長袖襯衫、西裝褲、戴全罩式安全帽變裝，再帶著菜刀及旅行袋等物，開車到王翁家中分屍，王翁四肢、頭軀屍塊被分裝進黑色塑膠袋，再放入旅行袋，並將分屍現場整理乾淨。

22日凌晨2點半許，羅先開小貨車到三民區建國路家樂福愛河店旁的巷子，再騎車到建國橋上，把2袋遺體丟進愛河，直到22、23日上午，因愛河環境外包廠商打撈到兩袋黑色旅行袋，全案才曝光，警方最後循線追緝，25日在羅男家中將他拘提到案。

地院合議庭今天宣判，合議庭認為，羅男無精神障礙或其他心智缺陷，卻只是因金錢糾紛，就用殘忍手法奪人性命，犯罪動機、手段、目的等，均無可逭之處。

合議庭最後考量羅男犯後坦承，在監表現正常，與人和睦相處，及其智識程度、經濟狀況、年齡，服無期徒刑可使其終身與外界隔絕，因此殺人部分處無期徒刑，與遺棄屍體罪合併應處無期徒刑，褫奪公權終身。

王姓老翁遭殺害後，遺體遭到肢解，分裝在兩包黑死旅行袋拋入愛河。圖/報系資料照
王姓老翁遭殺害後，遺體遭到肢解，分裝在兩包黑死旅行袋拋入愛河。圖/報系資料照
羅男行兇後為躲避追緝，刻意回家變裝，再回到老翁住處肢解遺體棄屍。圖/報系資料照
羅男行兇後為躲避追緝，刻意回家變裝，再回到老翁住處肢解遺體棄屍。圖/報系資料照

愛河

延伸閱讀

2022台灣燈會在高雄 愛河灣試燈搶先公開

2022台灣燈會愛河灣璀璨試燈！史上首次雙場域台灣燈會

愛河灣、3號船渠招商 史哲：水陸域聯合開發

最強蔬食市集回歸！全新「艸食祭」2日限定，100款無肉料理必吃爆

相關新聞

無照安養中心火警燒死3翁 無法排除人為縱火

台北市內湖區康寧路一家未立案安養中心，去年9月發生火警，燒死3名行動不便的住民，負責人丁姓女子因放任3人在屋內無人照料，...

7歲男童被摔成腦死 柔道界點出少了這個動作致腦著地

台中7歲黃姓男童上柔道課，遭何姓教練、學長輪流重摔，導致顱內嚴重出血。有資深柔道界人士指出，要教小朋友柔道，一定要循序漸...

低收獨居翁討10萬欠款 狠男不還分屍拋愛河

高雄61歲男子羅錦崑不滿80歲王姓老翁催討10萬元借款，心狠痛下殺手並分屍遺棄愛河，高雄地方法院今天宣判，合議庭認為羅僅...

喂我警察啦！撩台婦匯款買愛巢 警視訊搶鏡騙徒秒離

高雄市王姓婦人在網路結識大陸男子小光（化名），日前小光向王婦告白「想跟妳共組家庭」，幾句甜言蜜語就讓王婦沖昏頭，急著就到...

罰不怕！酒駕男昨被逮今又喝 法官加重判他1年6月刑

高雄市鄭姓男子今年1月13日下午酒後騎車，在大寮區鳳屏路逆向行駛被警方攔查，呼氣酒測值高達每公升0.80毫克，被警方依公...

【重磅快評】警察接連「犯蠢」，高層為何還不震怒？

平白無故罵警察蠢，當然是自找麻煩，也會為自己惹上官司；但如果是警方接連不斷自我「犯蠢」，這時民眾的一句「好蠢」，更像是對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。