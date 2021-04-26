喂我警察啦！撩台婦匯款買愛巢 警視訊搶鏡騙徒秒離

高雄市王姓婦人在網路結識大陸男子小光（化名），日前小光向王婦告白「想跟妳共組家庭」，幾句甜言蜜語就讓王婦沖昏頭，急著就到銀行匯款買愛巢，警方見王婦不信遭詐騙，搶過王的手機開視訊「喂，我警察啦！」小光見視訊秒掛電話，王婦才知道這一切都是騙局。

單身的王女透過網路與大陸廈門男子小光結識，小光撩妹技術一絕，每天對王婦噓寒問暖，幾句甜言蜜語讓王婦誤以為找到真愛；日前小光見時機成熟，透過視訊向王婦表白「想要和妳在一起共組家庭」、「我們買棟愛的小窩共度下輩子」。王婦被小光的深情感動，在小光指示下，到銀行準備匯款48萬元，用做兩人愛巢的頭期款。

銀行行員見王婦大筆匯款，且說不出匯款原因，懷疑是遭到老梗的網路詐騙，轉而通報前鎮警分局，警方獲報後，由復興路派出所副所長李家銓、警員謝嘉哲、翁佳妘趕往銀行攔阻。

警方到場時，見王婦已在填寫匯款單，上前表達關懷，期間小光見款項遲遲未入帳，不斷撥打視訊電話，員警見王婦對小光深信不疑，於是接過王婦電話，打開視訊頭回嗆小光「我警察啦！」小光見詐騙伎倆遭識破，馬上掛斷電話。