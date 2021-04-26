罰不怕！酒駕男昨被逮今又喝 法官加重判他1年6月刑

高雄市鄭姓男子今年1月13日下午酒後騎車，在大寮區鳳屏路逆向行駛被警方攔查，呼氣酒測值高達每公升0.80毫克，被警方依公共危險罪嫌送辦，沒想到隔天中午鄭故態復萌，在家喝酒後又騎車上路，警方攔查吹氣酒測值達每公升1.20毫克，高雄地方法院法官痛斥鄭男法治觀念薄弱，兩罪合併判1年6個月徒刑，可上訴。

有酒駕前科的鄭男，曾在2018年因酒駕被判有期徒刑2年確定，直到去年1月12日縮刑期滿，刑期執行完畢，沒想到才剛出獄滿1年，又在高雄市工地飲酒，遭警方逮捕。

判決指出，今年1月13日下午4時許，鄭男在工地喝酒後，卻逕行騎乘機車上路，當天下午5時許，醉醺醺的鄭男行經高雄市大寮區鳳屏路與九和路口，因為逆向行駛被巡邏員警攔查，鄭散發渾身酒氣，酒測值高達每公升0.80毫克，被警方依公共危險罪移送法辦。

沒想到遭逮不到24小時，回到家以後的鄭男故態復萌，又在家中飲酒，今年1月14日中午11時許酒後騎車上路，行經高雄市林園區中厝路與中厝路146 巷口前，因行車不穩引起警方懷疑，攔查後鄭滿臉酒意，呼氣酒測值達每公升1.20毫克，觸犯公共危險罪，又被警方依法移送高雄地檢署偵辦。

高雄地院法官調查，鄭曾在2016、2017年間，因酒後騎車遭判2年有期徒刑，應該產生警惕作用，沒想到刑期剛滿不久，鄭再次酒後騎車遭警方攔查，且兩案遭查獲時間不到24小時，可見鄭對刑罰反應力薄弱，應該加重其刑。