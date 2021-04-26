快訊

新增兩例境外確診！為緬甸、中國籍船員 均自菲律賓入境

華航機師感染案再擴大！又增2例貨機機師確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

罰不怕！酒駕男昨被逮今又喝 法官加重判他1年6月刑

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

高雄市鄭姓男子今年1月13日下午酒後騎車，在大寮區鳳屏路逆向行駛被警方攔查，呼氣酒測值高達每公升0.80毫克，被警方依公共危險罪嫌送辦，沒想到隔天中午鄭故態復萌，在家喝酒後又騎車上路，警方攔查吹氣酒測值達每公升1.20毫克，高雄地方法院法官痛斥鄭男法治觀念薄弱，兩罪合併判1年6個月徒刑，可上訴。

酒駕前科的鄭男，曾在2018年因酒駕被判有期徒刑2年確定，直到去年1月12日縮刑期滿，刑期執行完畢，沒想到才剛出獄滿1年，又在高雄市工地飲酒，遭警方逮捕。

判決指出，今年1月13日下午4時許，鄭男在工地喝酒後，卻逕行騎乘機車上路，當天下午5時許，醉醺醺的鄭男行經高雄市大寮區鳳屏路與九和路口，因為逆向行駛被巡邏員警攔查，鄭散發渾身酒氣，酒測值高達每公升0.80毫克，被警方依公共危險罪移送法辦。

沒想到遭逮不到24小時，回到家以後的鄭男故態復萌，又在家中飲酒，今年1月14日中午11時許酒後騎車上路，行經高雄市林園區中厝路與中厝路146 巷口前，因行車不穩引起警方懷疑，攔查後鄭滿臉酒意，呼氣酒測值達每公升1.20毫克，觸犯公共危險罪，又被警方依法移送高雄地檢署偵辦。

高雄地院法官調查，鄭曾在2016、2017年間，因酒後騎車遭判2年有期徒刑，應該產生警惕作用，沒想到刑期剛滿不久，鄭再次酒後騎車遭警方攔查，且兩案遭查獲時間不到24小時，可見鄭對刑罰反應力薄弱，應該加重其刑。

法官認為，此次被逮鄭呼氣酒測值達每公升0.80、1.20毫克，超過法定標準甚多，對於交通安全所生危害非輕，兩案分別處9個月、11個月有期徒刑，合併應執行1年6個月，全案可上訴。

高雄鄭姓男子24小時內酒駕兩次遭警方逮捕，高雄地院法官認為鄭男法治觀念薄弱，這次重判他1年6個月徒刑。報系資料照
高雄鄭姓男子24小時內酒駕兩次遭警方逮捕，高雄地院法官認為鄭男法治觀念薄弱，這次重判他1年6個月徒刑。報系資料照

酒測 高雄市 酒駕

延伸閱讀

高雄道挖、人行道不平整 議員促改善

女駕奧迪拒警攔查被開兩槍 友人中彈丟包醫院身亡她投案

女師疑遭不當盤查 人權協會：警不應任意攔查侵犯人權

影／桃園觀音再現電影般飆車 警攔查近百車200男女取締

相關新聞

經紀人私占5千萬作品 知名聾啞雕塑家林良材打贏官司

知名聾啞雕塑藝術家林良材指控前經紀人楊博文辦完展覽後，私自占有他的47件作品，價值高達5000萬元，至今拒絕歸還，提民事...

友昱科技前董鍾瑋驛炒股賺8千萬 將發布通緝

友昱科技公司前董事長、股市作手鍾瑋驛炒作康聯公司股票獲利8357萬元，去年依證交法罪判處有期徒刑5年定讞，檢察官傳喚鍾發...

罰不怕！酒駕男昨被逮今又喝 法官加重判他1年6月刑

高雄市鄭姓男子今年1月13日下午酒後騎車，在大寮區鳳屏路逆向行駛被警方攔查，呼氣酒測值高達每公升0.80毫克，被警方依公...

【重磅快評】警察接連「犯蠢」，高層為何還不震怒？

平白無故罵警察蠢，當然是自找麻煩，也會為自己惹上官司；但如果是警方接連不斷自我「犯蠢」，這時民眾的一句「好蠢」，更像是對...

新店瑠公圳老宅遭判拆屋還地 百歲人瑞遺言：守住我的家

百歲人瑞陳罔市居住在新店瑠公圳旁70餘年，但土地被當年瑠公農田水利會(現為農委會農田水利署瑠公管理處)賣給其他地主，最高...

道士撞倒鐵桶見男屍 彰化男為情犯案二審判12年6月

彰化縣賴姓男子不滿李姓男子與洪姓前妻過從甚密，17年前口角後將李勒死，並藏屍在鐵桶內，放在一處偏僻三合院的水溝旁，去年才...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。