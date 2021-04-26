買彩券花光錢仍想再拚 男白玩4萬元賓果遭判4月

吳姓男子108年前往彩券行砸數萬買彩券下注，明知身上已沒錢仍跟店員佯稱要以4萬元下注賓果遊戲，之後店員在印出彩券開獎後，吳男藉故落跑，橋頭地院依詐欺罪判他4月徒刑。

橋頭地方法院判決指出，40歲吳姓男子曾因竊盜、侵佔等罪遭嘉義地方法院判刑，但他不但不思悔改，還在民國108年1月21日前往高雄市某間彩券行購買彩券。一開始他均有在下注前付錢，但在砸數萬元花光身上的錢後，吳男仍想繼續拚，於是便跟彩券行何姓店員佯稱要以4萬元下注每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO」賓果遊戲，並催促店員趕快先下注，錢等等再付。

何姓店員依吳男指示印出彩券下注後，吳男因無力支付4萬元投注金，便將前妻的電話號碼留下，再藉故落跑。直到何姓店員發現吳男留下的號碼是假的，只能自掏腰包先墊付4萬元投注金。

法官審理時審酌吳男一再犯下相似類型的罪行，足見他缺乏尊重他人財產權觀念，也對先前刑罰未知所警惕，主觀惡行較重。考量吳男犯後坦承犯行，且與彩券行達成調解。吳男又自述月收入不定，有一個小孩要扶養等，據此依詐欺罪判他4個月徒刑，可以一天1000元易科罰金，全案可上訴。