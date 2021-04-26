【重磅快評】警察接連「犯蠢」，高層為何還不震怒？

平白無故罵警察蠢，當然是自找麻煩，也會為自己惹上官司；但如果是警方接連不斷自我「犯蠢」，這時民眾的一句「好蠢」，更像是對既存客觀事實的中肯評價。人民保母形象大壞，卻未聞警政高層震怒，如此漠視情況，更該讓人民有所警覺。

桃園音樂老師詹慧玲因拒絕盤查而招致「驚魂九小時」，引發輿論對警方執法的強烈反彈迄未消減。其實，當事員警是否因內心的「犯罪剋星」光環大過「人民保母」職責而犯蠢是一回事，真正引發輿論大反彈的原因，卻是近些日子以來，整個警界充斥著離譜的接連犯蠢情況。

先是有彰化警察對反年改抗陳民眾「假摔碰瓷」執法引發軒然大波，繼而又傳嘉義警察將向總統車隊揮舞國旗的民眾移送法辦、幸檢方明察秋毫未予起訴，卻始終未聞警界或政府高層有何表態，又怎可能消除人民對「政治警察」復辟的恐懼？

警方對政治卑躬屈膝之際，竟又傳台北市警方只要求闖入警局砸悔電腦的黑衣人寫悔過書的十足軟骨作為；緊接著又傳出員警只因「我是管區，沒見過妳」就任意盤查弱女子，又僅因對方一句「好蠢」就祭出「妨礙公務」大刀、威風凜凜以「大外割」制服並上銬帶回的執法過當案。

警政高層或許會認為這只是四起事涉不同地方警察單位執法的個案，但正所謂「沒有比較、沒有傷害」，從人民對比四起案件，看到的卻是八萬警察寧淪為「政治打手」，卻怕政客、閃惡煞，只敢對善良百姓耍警威的執法現實，那裡還有半點「人民保母」模樣。