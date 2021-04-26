新店瑠公圳老宅遭判拆屋還地 百歲人瑞遺言：守住我的家

百歲人瑞陳罔市居住在新店瑠公圳旁70餘年，但土地被當年瑠公農田水利會(現為農委會農田水利署瑠公管理處)賣給其他地主，最高法院判決須拆屋還地，今進行拆除前履勘。與陳罔市同住的外孫女賴碧珍痛心地說，外婆前年離世，最後遺言就是要守住房子，若被拆除自己也將流離失所；委任律師葉恕宏則說，水利會漠視原屋主優先土地承購權，有圖利嫌疑，呼籲檢調主動偵辦，並將爭取大法官釋憲，保障基本人權。

賴碧珍指出，家族民國39年便在當地設籍，42年開始繳納房屋稅，但因土地屬瑠公農田水利會，雖民國50年間曾數次申購，但卻被水利會以機關用地不能出售為由拒絕，不料2011年時，水利會竟在毫無通知情況下，將老宅座落的土地分割成數個小地號標售，賣給從來不曾在此居住過的建商。

賴碧珍說，外婆在高齡90多歲的情況下，還得面臨多年的司法訴訟，直到2019年外婆103歲辭世時，仍掛心世居的房子被拆，最後遺言就是「一定要守住房子」，無奈卻始終沒等到正義降臨。

葉恕宏表示，依農田水利會財產出售要點規定，面積165平方公尺以上應該要採取公開標售，但卻為了圖利特定人士把這個土地切分為二，漠視原屋主的優先購買權，希望檢調能主動偵辦；他也強調，若執行強制拆除，將使賴女士流離失所，執行法院應採納兩公約，在相關法律程序保護前，暫緩強制驅離及拆除。

台北地方法院今與新店地政事務所及地主委任律師進行拆除前履勘，許多民眾及居住正義團體也到場力挺賴碧珍，由於現場發言者眾，帶隊的司法事務官一度要求圍觀民眾出示身分證紀錄發言，但引發民眾不滿，氣氛一度緊張，最後決議擇期履勘及土地丈量。

地主委任律師蕭明哲表示，瑠公圳土地沒有優先購買權的規定，當時也是依法進行投標取得土地，雖先前曾開出1400多萬條件購買房子，但被屋主拒絕，如今法院已三審定讞判決歸還土地，「我們該做的都做了，陳罔市還在世時也未要求強制執行，但現在他們還是不同意，只能依法執行」。