道士撞倒鐵桶見男屍 彰化男為情犯案二審判12年6月

彰化縣賴姓男子不滿李姓男子與洪姓前妻過從甚密，17年前口角後將李勒死，並藏屍在鐵桶內，放在一處偏僻三合院的水溝旁，去年才被一名道士撞倒後曝光，檢警循線查上門時，賴承認犯案，還說「終於放下心頭大石」，全案一審時，賴未獲家屬原諒，判刑13年6月，上訴2審後，賴的前岳母幫忙求情，並以600萬元和解金，取得家屬原諒，台中高分院判12年6月，可上訴。

判決指出，彰化縣賴姓男子與洪姓女子在2002年離婚後還住在一起，後來洪女與小5歲的李姓死者發展姐弟戀，曾經被賴發現，當時李還凶賴「沒用」，因而埋下心結。

2004年4月間，賴、李二人在彰化縣大村鄉山腳路相遇，一言不合大打出手，賴以石頭將李擊昏，將人抬進車內，再以繩子套住頸部勒死，載到美港村老家後方三合院旁防火巷裝入鐵桶藏屍。

去年5月間，賴姓道士前往彰化大村鄉美港村一處三合院旁防火巷清水溝，不慎撞倒後方鐵桶，發現鐵桶內裝有疑似人骨，嚇得報警才讓全案曝光，警方去年7月循線查獲賴，賴承認涉案，當時賴稱，多年來受到良心譴責，還曾夢過死者，如今鬆口氣，可以放下了。

全案在彰化地院審理時，李姓死者的家屬不願原諒賴，賴的前岳母不斷幫賴求情，還願幫忙支付300萬的和解金，但仍破局，全案上訴台中高分院後，賴前岳母與家屬以600萬的和解金，達成和解，取得家屬原諒。

台中高分院審理後，認為賴姓男子在犯後已見悔悟，仍有教化可能，並取得家屬原諒，全案依殺人罪，判刑12年6月，仍可上訴。