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經紀人私占5千萬作品 知名聾啞雕塑家林良材打贏官司

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

知名聾啞雕塑藝術家林良材指控前經紀人楊博文辦完展覽後，私自占有他的47件作品，價值高達5000萬元，至今拒絕歸還，提民事訴訟要求楊返還藝術品。台北地方法院簡易庭認為，楊在展覽結束後，沒有占有作品的權利，判楊應返還藝術品；楊不服提上訴，但台北地院合議庭仍判楊敗訴、應返回藝術品確定。

林良材在簡易庭提告主張，他2016年和楊簽署經紀合約書，約定由楊擔任經紀人，但楊只在隔年5月26日至6月18日期間，在台北麗寶廣場舉辦「看見聲音＿林良材70週年回顧展」，並向他商借47件作品。

未料，楊在展覽結束後，未將作品還給他，反而佯稱展覽期間要延長，但他自行到展覽現場查看，才發現作品已經被楊私自搬離，下落不明，他和親屬多次透過LINE要求楊說明作品去向，並且迅速返還，但楊都置之不理，提告請求返還藝術品。

楊博文抗辯，依照合約約定，林良材在合約期間全權委託他處理所有作品的讓與、授權、經銷、代理和銷售等事宜，且展覽結束後，仍需要進行後續媒體曝光的計畫、拍攝紀錄片、舉辦亞洲巡迴展等，因此展覽結束後，他有權占有47件參展作品，無需經過林的同意。

簡易庭法官認為，依照合約條文，林良材只授權楊處理作品讓與、經銷、代理和銷售，但無從看出楊可以未經林的同意就擅自任意占有作品。另依據雙方LINE對話紀錄，林良材妻子詢問作品下落時，楊沒有提及占有作品的目的，也沒有說明占據作品未來要從事何種推廣事宜，不採信楊的說詞，判楊應返還藝術品。

楊不服判決提上訴，台北地院合議庭審理後仍認為楊上訴無理由，駁回確定。

林良材。圖／聯合報系資料照片
林良材。圖／聯合報系資料照片

LINE 民事訴訟 紀錄片

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