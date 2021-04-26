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友昱科技前董鍾瑋驛炒股賺8千萬 將發布通緝

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

友昱科技公司前董事長、股市作手鍾瑋驛炒作康聯公司股票獲利8357萬元，去年依證交法罪判處有期徒刑5年定讞，檢察官傳喚鍾發監執行，傳、拘不到，台北地方檢察署已聲請沒收鍾100萬元保釋金，近日對鍾發布通緝

鍾瑋驛在2011年於康聯公司初次發行股票時，即以每股含手續費89至90元以人頭戶圈購康聯公司股票，康聯上市後，股價大跌，鍾透過承銷券商與康聯公司派聯手操縱股價。

康聯公司派為避免股價繼續下跌，指示尋求市場投資人進場買股，鍾瑋驛於是向不知情金主借款及以人頭提供證券帳戶，誘使友人以自有資金依指示下單操作，根據確定判決認定事實，鍾瑋驛操作股價犯罪所得為8357萬7804元。

據了解，鍾瑋驛除了炒作康聯股票外，他2011年曾炒作上櫃泰谷光電股票被判刑3年定讞，2013年炒作上櫃富驛股票被判刑4年定讞，前後3案，預計一併由台北地檢署發布通緝。

圖為台北地方檢察署。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方檢察署。記者王聖藜／攝影

通緝 檢察官

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