友昱科技前董鍾瑋驛炒股賺8千萬 將發布通緝

友昱科技公司前董事長、股市作手鍾瑋驛炒作康聯公司股票獲利8357萬元，去年依證交法罪判處有期徒刑5年定讞，檢察官傳喚鍾發監執行，傳、拘不到，台北地方檢察署已聲請沒收鍾100萬元保釋金，近日對鍾發布通緝。

鍾瑋驛在2011年於康聯公司初次發行股票時，即以每股含手續費89至90元以人頭戶圈購康聯公司股票，康聯上市後，股價大跌，鍾透過承銷券商與康聯公司派聯手操縱股價。

康聯公司派為避免股價繼續下跌，指示尋求市場投資人進場買股，鍾瑋驛於是向不知情金主借款及以人頭提供證券帳戶，誘使友人以自有資金依指示下單操作，根據確定判決認定事實，鍾瑋驛操作股價犯罪所得為8357萬7804元。