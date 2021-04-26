聽新聞
test
0:00 / 0:00
友昱科技前董鍾瑋驛炒股賺8千萬 將發布通緝
友昱科技公司前董事長、股市作手鍾瑋驛炒作康聯公司股票獲利8357萬元，去年依證交法罪判處有期徒刑5年定讞，檢察官傳喚鍾發監執行，傳、拘不到，台北地方檢察署已聲請沒收鍾100萬元保釋金，近日對鍾發布通緝。
鍾瑋驛在2011年於康聯公司初次發行股票時，即以每股含手續費89至90元以人頭戶圈購康聯公司股票，康聯上市後，股價大跌，鍾透過承銷券商與康聯公司派聯手操縱股價。
康聯公司派為避免股價繼續下跌，指示尋求市場投資人進場買股，鍾瑋驛於是向不知情金主借款及以人頭提供證券帳戶，誘使友人以自有資金依指示下單操作，根據確定判決認定事實，鍾瑋驛操作股價犯罪所得為8357萬7804元。
據了解，鍾瑋驛除了炒作康聯股票外，他2011年曾炒作上櫃泰谷光電股票被判刑3年定讞，2013年炒作上櫃富驛股票被判刑4年定讞，前後3案，預計一併由台北地檢署發布通緝。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言