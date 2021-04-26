父親打零工請求扶養 法官以他從未探視女兒駁回

63歲鄭姓男子因靠打零工，難以維持生活，向台南地院請求女兒給付扶養費，但鄭女兒以父親在她1歲時與母親離婚，從此未曾扶養或探視過她，兩人形同陌路，聲請免除扶養父親。法官經查認為，鄭父未盡扶養義務情節重大，裁准鄭女兒請求，駁回鄭父請求，全案可抗告。

鄭父主張，他與妻子離婚後，女兒由妻子監護照顧。他目前已63歲，靠打臨工仍無法維持生活，請求女兒每月支付扶養費1萬7千元。

鄭女兒則以父親未曾扶養過她，她從小是由母親扶養長大，為此提出反請求，主張免除對於父親扶養義務，鄭女兒需負擔家計，無力扶養父親。