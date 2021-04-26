快訊

評／中共六年內武力犯台？美印太司令警告的意義

奧斯卡／完整得獎名單出爐 「游牧人生」 奪三大獎成大贏家

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義富商擄人勒贖案4嫌犯今起訴 檢求刑10至20年

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

李育儒等人涉綁架嘉義38歲柯姓富商勒贖3000萬案，嘉義地檢署檢察官偵查終結，對吳、盧、陳、張等4人依涉擄人勒贖等罪嫌提起公訴，另李育儒在槍戰中彈不治身亡，借車給李犯案的凌姓男子因不知情，檢另作不起訴處分。

檢方表示，55歲吳女、35歲盧女坦承犯行， 並繳回犯罪所得，檢請量處10年徒刑，44歲陳男對於贓款去向仍有隱瞞，量處17年徒刑。

另45歲張男否認犯行，辯稱是幫忙去討債，沒有參與擄人勒贖，檢方調查後認為張涉入甚多，還幫忙裝GPS跟監，認為張男是主謀之一，不採信其說法，請法官量處20年徒刑。

檢方指出，57歲李育儒因兩件毒品案重判，疑想籌「跑路費」，鎖定嘉縣某宮廟董事柯姓富商，去年12月間由李提供車輛，供吳、盧、張、陳分組輪流行動，找尋機會在柯所使用車輛裝設GPS衛星定位追蹤器，並於今年1月在柯住處附近租屋就近監控，掌握柯每周去嘉市中興路某SPA會館按摩2次。

今年1月14日李等原就有意行動、因故取消；同月24日凌晨3點半許，李育儒、44歲陳姓男子、56歲吳女及35歲女兒盧女，駕車到SPA會館外，柯姓富商一步出店外，就遭強擄、套頭上自己的保時捷轎車，由李駕車，陳持空氣槍、吳女持刀押人載往嘉縣朴子的國民黨嘉縣黨部前路口，盧女駕駛向凌男借的車輛跟隨在後。

李育儒等人在車上就要求柯付贖新臺幣3000萬元，柯恐生命遭受危害，表示願如數交付贖金，並在車內利用手機聯絡友人，籌措贖金後依李指示，將贖金以手提包包裹，丟置於嘉義縣朴子市朴子七路29號前。

李育儒搜刮柯身上「萬國表」、皮包內20萬現金，開口要求付贖金後，開另輛黑色休旅車前往朴子七路29號，觀察錢放好後，便走下車取款，確認後便釋放柯離開。

同日6時許，李等人駕駛車至高雄市「金銀島汽車旅館」內分贓。將所獲得贖金3000萬元分4份，每份750萬元，吳、盧母女取得1份、陳1份，剩餘2份及車上現金、柯男IWC牌手錶都歸李所有。

分贓後，李即駕駛車載陳返回高雄，吳、盧母女晚間9時許搭乘計程車轉搭高鐵回嘉義，並於26日再駕凌男車返回高雄。張知悉李等擄人勒贖成功，事後也要求吃紅，由李分配給張共50萬元贓款。

柯男返家後原低調不張揚、不報案，嘉義市警方透過他人得知本案，立即連絡柯男，勸說後柯才勉強說出案情，嘉義縣市、高雄及刑事局南打警方，3月2日到高雄鼓山區明誠四路圍捕眾綁匪，李育儒掏槍抵抗，被警當場擊斃，並逮捕陳、張、凌姓男子及吳、盧女。

李育儒等人涉擄人勒贖3000萬贖金，警方追回現金1100多萬元。記者卜敏正／翻攝
李育儒等人涉擄人勒贖3000萬贖金，警方追回現金1100多萬元。記者卜敏正／翻攝
涉擄人的陳姓男子，檢方請法官量處17年徒刑。記者卜敏正／翻攝
涉擄人的陳姓男子，檢方請法官量處17年徒刑。記者卜敏正／翻攝

嘉義 朴子 贓款

延伸閱讀

鄭弘儀是嘉義蘭潭國中校友 今捐50萬獎學金助弱勢學子

獨／寫真女星飛上枝頭變鳳凰 嫁富商獲贈公公上億遺產

出道35年首個唱 富商老公示愛：坣娜當我太太就是愛

嘉義富商付贖3千萬最後1嫌落網 35歲盧女也涉擄人

相關新聞

懷疑弟弟機車被偷一刀刺死16歲少年 莽男判關9年定讞

男子黃堃翔懷疑16歲吳姓少年偷走弟弟機車，前年11月在新北市三重街頭持刀刺死對方，一審依傷害致死罪判他7年10月徒刑，但...

父親打零工請求扶養 法官以他從未探視女兒駁回

63歲鄭姓男子因靠打零工，難以維持生活，向台南地院請求女兒給付扶養費，但鄭女兒以父親在她1歲時與母親離婚，從此未曾扶養或...

嘉義富商擄人勒贖案4嫌犯今起訴 檢求刑10至20年

李育儒等人涉綁架嘉義38歲柯姓富商勒贖3000萬案，嘉義地檢署檢察官偵查終結，對吳、盧、陳、張等4人依涉擄人勒贖等罪嫌提...

盤查爭議 女師3天後提告員警

音樂老師詹慧玲本月廿二日拒絕桃園市中壢警分局興國派出所葉姓警員盤查，罵「很蠢」後被壓制上銬依妨害公務罪嫌送辦，她昨天到派...

摔死幼貓 判3月罰20萬

台東賴姓男子涉嫌重摔出生不久的幼貓致死，他聲稱被貓咬才甩掉，但因有三名證人指證他是故意的，法官認定他手段殘忍且無悔意，依...

持刀點餐要求送到家否則天天來 飯菜吃不成吃官司

新北市吳姓男子持刀械進住家附近餐廳，要求送飯菜到他家，否則天天來餐廳。員警到吳家時，又遭吳丟石塊攻擊，不久在吳的住家頂樓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。