嘉義富商擄人勒贖案4嫌犯今起訴 檢求刑10至20年

李育儒等人涉綁架嘉義38歲柯姓富商勒贖3000萬案，嘉義地檢署檢察官偵查終結，對吳、盧、陳、張等4人依涉擄人勒贖等罪嫌提起公訴，另李育儒在槍戰中彈不治身亡，借車給李犯案的凌姓男子因不知情，檢另作不起訴處分。

檢方表示，55歲吳女、35歲盧女坦承犯行， 並繳回犯罪所得，檢請量處10年徒刑，44歲陳男對於贓款去向仍有隱瞞，量處17年徒刑。

另45歲張男否認犯行，辯稱是幫忙去討債，沒有參與擄人勒贖，檢方調查後認為張涉入甚多，還幫忙裝GPS跟監，認為張男是主謀之一，不採信其說法，請法官量處20年徒刑。

檢方指出，57歲李育儒因兩件毒品案重判，疑想籌「跑路費」，鎖定嘉縣某宮廟董事柯姓富商，去年12月間由李提供車輛，供吳、盧、張、陳分組輪流行動，找尋機會在柯所使用車輛裝設GPS衛星定位追蹤器，並於今年1月在柯住處附近租屋就近監控，掌握柯每周去嘉市中興路某SPA會館按摩2次。

今年1月14日李等原就有意行動、因故取消；同月24日凌晨3點半許，李育儒、44歲陳姓男子、56歲吳女及35歲女兒盧女，駕車到SPA會館外，柯姓富商一步出店外，就遭強擄、套頭上自己的保時捷轎車，由李駕車，陳持空氣槍、吳女持刀押人載往嘉縣朴子的國民黨嘉縣黨部前路口，盧女駕駛向凌男借的車輛跟隨在後。

李育儒等人在車上就要求柯付贖新臺幣3000萬元，柯恐生命遭受危害，表示願如數交付贖金，並在車內利用手機聯絡友人，籌措贖金後依李指示，將贖金以手提包包裹，丟置於嘉義縣朴子市朴子七路29號前。

李育儒搜刮柯身上「萬國表」、皮包內20萬現金，開口要求付贖金後，開另輛黑色休旅車前往朴子七路29號，觀察錢放好後，便走下車取款，確認後便釋放柯離開。

同日6時許，李等人駕駛車至高雄市「金銀島汽車旅館」內分贓。將所獲得贖金3000萬元分4份，每份750萬元，吳、盧母女取得1份、陳1份，剩餘2份及車上現金、柯男IWC牌手錶都歸李所有。

分贓後，李即駕駛車載陳返回高雄，吳、盧母女晚間9時許搭乘計程車轉搭高鐵回嘉義，並於26日再駕凌男車返回高雄。張知悉李等擄人勒贖成功，事後也要求吃紅，由李分配給張共50萬元贓款。