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買新屋夜半卻咚聲嚇人 建商設計不良要賠2戶220萬

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹有兩名女子用1600萬元買24樓頂樓當鄰居，入住卻發現供水設備設計不良，產生水錘現象，不時會在牆上出現聲響，兩女嚇得找鑑測單位量測，確認是設計瑕疵，分別向建商求償330萬元；新竹地院審理終結，法官認定建商供水設施有瑕疵，判建商要各賠2女110萬元。

兩女稱，24樓頂樓經常聽到不明震動聲，廠商來維修才發現是供水設備設計不良，連在半夜睡覺時都會聽到「砰！砰！砰！」撞擊聲，有如鬼片情節，讓人驚嚇不已，還嚴重失眠，精神要崩潰，最後花30萬元找專業單位量測，發現頂樓住戶夜間噪音超過60分貝，且一小時就出現18次供水設備聲響，每秒持續4次，夜間6小時出現35次聲響，已超過噪音管制標準。

兩女要求，建商應就供水設備噪音減價250萬元，並給予精神慰撫金80萬元，各索賠330萬元。

法官調查，屋內最大音量經測量單位測量一戶為32.8至79.3分貝；一戶是26.3至67.4分貝，超過噪音行政管制標標準，應減價50萬元，供水設備噪音瑕疵部份，認定水錘現象造成的噪音已超越噪音行政管制標準，影響住家嚴重干擾，

量測單位測得屋內最大音量一戶是32.8至79.3分貝；一戶是26.3至67.4分貝，超過噪音行政管制標標準，認應減價50萬，另外，因供水設備噪音瑕疵部份，認定水錘現象造成的噪音已超越噪音行政管制標準，影響住家嚴重干擾及不便，而引發焦慮症，出現緊張、焦慮、胸悶、睡眠障礙等症狀，造成原告居家安寧及人格利益的侵害，超越一般人於社會生活中所能容忍程度，對其身心健康有負面影響且情節重大，審酌應賠60萬元，各應賠110萬。

新竹地院審理終結，法官認定建商供水設施有瑕疵，判建商要各賠2女110萬元。圖／報系資料照
新竹地院審理終結，法官認定建商供水設施有瑕疵，判建商要各賠2女110萬元。圖／報系資料照

噪音 新竹

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