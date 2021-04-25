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女師疑遭不當盤查 人權協會：警不應任意攔查侵犯人權

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

詹姓女老師4月22日疑遭桃園市警局中壢分局員警不當盤查，員警問「妳住這邊嗎？」要求出示身分證、住址，詹女脫口「真的很蠢」隨即遭依妨害公務逮捕究辦。此事件引發討論，中華人權協會今天表示，員警執法應嚴守正當程序，不應任意隨機攔查民眾，侵犯人權。

當日員警見詹女在馬路上邊走邊吃早餐，上前問「妳住這邊嗎？」詹女回覆「有什麼問題嗎？」員警則說「這邊管區啦，沒有看過妳」要求核對身分證字號、姓名及住址。

詹女當下質疑警方做法，員警則稱「是公眾得出入場所，本來就可以實施臨檢」在僵持過程中，員警搶走詹女手機，詹女脫口說「我有現行犯嗎」「真的很蠢」隨即遭上銬逮捕，依妨害公務罪嫌送辦。

中華人權協會今發新聞稿表達立場，此事件疑似為不當盤查，涉及重要人權保障議題。理事長高思博呼籲，政府機關實施任何公權力時，必須嚴守正當法律程序，避免濫權。

中華人權協會指出，此盤查案件爭議點在於，臨檢合法性及施加強制力是否合乎比例，呼籲警監單位應進行內部調查，若有不符法律意旨的執法行為，應作為負面教材，改善策進以符合社會期待。

理事長高思博指出，警方在臨檢盤查時，必須遵循司法院釋字第535號解釋，不得不顧時間、地點、對象，任意臨檢、取締或隨機檢查、盤查。客觀上，詹女的行為沒有足以讓員警認定有治安疑慮，員警不應任意隨機攔查民眾，侵犯人權。

協會理事李宜光律師則認為，員警臨檢或盤查時，應有合理相當理由，且須嚴守憲法比例原則，不可任意侵害人權；詹女有無對員警構成明顯、立即的威脅？執法時有無須上銬？應謹守執法分際，不得逾越人權保障及比例原則界線。

詹女被中壢員警盤查。圖／翻攝自詹女臉書影片
詹女被中壢員警盤查。圖／翻攝自詹女臉書影片

人權 臨檢 妨害公務

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